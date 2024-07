report portale immobiliare Gate-away.com: Austriaci, americani e tedeschi continuano a cercare casa in Fvg. Picco di richieste da Ungheria e Australia

Austriaci, americani e tedeschi continuano a cercare casa in Friuli Venezia Giulia. Picco di richieste da Ungheria e Australia. Le case dal valore tra 500-1mln di euro sono le più richieste. Il mercato immobiliare in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre 2024 continua a mostrare segni di dinamismo sul fronte delle richieste da parte dei cittadini internazionali. Secondo l’ultimo report di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa, sempre più austriaci, americani, tedeschi decidono di acquistare una casa in questa regione attratti dal patrimonio culturale e dalla bellezza paesaggistica della regione.

“La ricchezza e la diversità delle tipicità del Friuli- commenta Simone Rossi, cofondatore della web company con sede a Grottammare – contribuiscono a rendere la regione un luogo unico, attraente sia per i visitatori da tutto il mondo che per coloro che scelgono di viverci”.

In base ai dati del report del primo semestre 2024 tra le province è quella di Trieste la più ricercata con un 41.98% di richieste di periodo. Segue Udine con il 35.88%, Pordenone con il 13.74% e Gorizia con l’8.4%.

Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Trieste (TS) con il 33.59% del totale delle richieste. Seguono Fiume Veneto (PN) con il 687%, Lignano Sabbiadoro (UD) con il 5.34%, Duino Aurisina (TS) con il 4.58%. A livello di performance annuale è il Comune di Arta Terme (UD) a guidare la classifica con balzo del +150% a/a.

Le nazionalità che cercano di più

Il maggiore interesse arriva dai cittadini austriaci con un 15.27% sul totale delle richieste. A seguire troviamo gli Usa con il 13.74% delle preferenze, l’Ungheria con il 12.21%, la Germania con l’11.45% di richieste. Il risultato migliore in termini di rialzo rispetto allo stesso periodo del 2023 lo ottiene l’Ungheria con il +45.45% a/a, seguito dall’Australia con +33% a/a.

Che tipo di casa cercano in Friuli Venezia Giulia

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria appartamento (29.77% del totale), segue la categoria Villa (17.56% del totale) e casa indipendente (6.87%). Gli stranieri cercano una casa completamente ristrutturata (64.898%) e di oltre 120 mq (64.12%).

Sul fronte dei prezzi, è la fascia da 500-1 mln a registrare le richieste maggiori con il 23.66% delle preferenze. Segue quella tra 100-250 mila euro con il 21.37%. Il 19.08% ha riguardato richieste di abitazioni nella fascia 0-100mila. Solo il 15.27% cerca case oltre 1 milione di euro.

Acquirenti esteri, un trend in crescita

“I numeri del Friuli Venezia Giulia sono indicativi di un trend positivo sul fronte dell’interesse da parte degli investitori internazionali – afferma Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com. Gli stranieri visitano la Regione come turisti, si innamorano di un territorio e successivamente cominciano a cercare una seconda casa, per passarci parte dell’anno o per trasferirsi. Questa tendenza rappresenta dunque una grande opportunità da cogliere per chi deve vendere casa da privato o per chi gestisce un’agenzia immobiliare”.

Per questo motivo Gate-away.com ha deciso di creare una guida immobiliare pratica per l’estero che fornisca agli agenti immobiliari tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per lavorare efficacemente con i clienti internazionali. Per ricevere una copia gratuita basta visitare il sito www.gate-away.com o scrivere a infoi@gate-away.com.

