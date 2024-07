Domani a Gorizia si presenta il Comitato per una sana e robusta Costituzione

Il COMITATO PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE che si è costituito a Gorizia presenta domani, martedì 2 luglio 2024 alle ore 12.00, presso la sede del circolo ArciGoNG, in via delle Monache 10 a Gorizia il manifesto fondativo del Comitato al quale hanno già aderito numerose organizzazioni. Questo il Testo del Manifesto:

La Costituzione della Repubblica Italiana, legge fondamentale dello Stato e vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico della Repubblica, democratica e programmatica, è stata approvata dall’Assemblea Costituente nel dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Fin da subito è stata oggetto di tentativi di stravolgerne la lettera e lo spirito. Una sua larga parte rimane ad oggi inapplicata.

Negli ultimi venticinque anni alcuni di questi tentativi hanno raggiunto l’obiettivo di modificarla in maniera sostanziale. Altri sono stati respinti dalla volontà popolare.

Oggi siamo di fronte ad un nuovo tentativo assai temibile da parte del Governo, che da un lato attua la riforma della cosiddetta Autonomia

Differenziata, con cui possono essere assegnate a ogni regione, su richiesta della stessa, fino a 23 competenze oggi a totale carico dello Stato, e dall’altro della riforma cosiddetta del Premierato, oggi ancora in discussione, ma nella quale si prevede una profonda modifica del bilanciamento dei poteri fra gli Organi dello Stato. Per contrastare questi tentativi si è costituito a Gorizia il Comitato per una

sana e robusta Costituzione. Possono aderire singole cittadine e singoli cittadini, associazioni, partiti e organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste, culturali, e altre.

Scopi del Comitato sono:

1.– Informare i cittadini sui contenuti della Costituzione, sull’organizzazione dello Stato in essa previsto, sulle modifiche avvenute dopo la sua

approvazione e applicazione nel 1948.

2.– Mantenere viva l’attenzione sulle proposte di modifica della stessa, raccogliendo informazioni dai Comitati nazionali che si occupino degli stessi argomenti.

3.– Promuovere azioni di contrasto, coordinate con i Comitati nazionali, rispetto alle citate riforme e a ogni proposta di modifica della Costituzione che ne snaturi i valori.

4. – Promuovere la piena attuazione della Carta, nello spirito e nei valori delle Madri e dei Padri costituenti. Ridare peso al voto dei cittadini.

Hanno aderito al Comitato:

ANPI Gorizia

ArciGoNG

Associazione Casa del Popolo

CGIL FP

Forum Gorizia

Partito Comunista Italiano

Partito Democratico

Pubblicazione Gorizia Europa

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Per informazioni e adesioni: 338 4758514