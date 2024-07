Udine: il Parco Moretti è la grande novità dell’estate udinese

Il Parco Moretti diventa un punto di riferimento dell’estate targata Udine, un luogo dove ogni persona possa trovare occasioni di crescita, divertimento e socializzazione. La scelta decisa dell’amministrazione comunale è stata quella di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi, oltre che densi di storia, della nostra città, allestendo un programma estivo dettagliato, con la presenza di un palco ad hoc, situato nell’area verde. Il calendario, composto da una trentina di eventi da giugno ad agosto, è stato realizzato con la collaborazione dei servizi comunali dedicati a Cultura, Sport e Turismo, grazie anche al contributo degli sponsor partner pronti a sostenere la programmazione cittadina, da quelli istituzionali come Regione FVG e Fondazione Friuli e quelli storici come Amga Hera, da quest’anno si aggiungono anche Banca 360, Shi’s, Despar e MD System.

“La scelta di questa amministrazione di puntare sul Parco Moretti è stata strategica” spiega l’Assessore alla Cultura Federico Pirone. “Si tratta di uno dei luoghi più frequentati della città e c’era bisogno di dare un segnale forte: il parco deve ritornare alle famiglie. La nostra ricetta è quella di combattere l’abbandono e il degrado anche con la cultura, organizzando momenti di socialità. Per questo abbiamo messo tutti intorno a un tavolo, istituzioni, associazioni e sponsor, condividendo con tutti l’esigenza di puntare su questo luogo storico che intendiamo pienamente rilanciare. Finalmente, questo spazio cittadino diventa il cuore pulsante della nostra comunità, un vero e proprio aggregatore per famiglie e giovani. Parco Moretti infatti si è trasformato in un luogo d’incontro e di condivisione, offrendo una serie di proposte culturali di alto livello e accessibili a tutti. Questo programma è il frutto di un lavoro di squadra, mirato a creare occasioni di crescita culturale e di divertimento per i nostri cittadini”.

L’Assessore al Turismo e Grandi Eventi Alessandro Venanzi commenta così: “Abbiamo lavorato insieme proprio per rendere il parco una proprietà di tutti: idee, energie e risorse per rilanciare un luogo che fa parte dell’identità cittadina. Abbiamo dirottato molte iniziative in questo luogo, pensando non solo ai nostri concittadini, ma anche per dare un’opportunità in più i turisti. La nostra città ha tanto da offrire, e il nostro obiettivo è valorizzare al massimo le sue potenzialità. Ogni evento è capace di stimolare la curiosità e l’entusiasmo di chiunque venga a visitare Udine”.

“Il Parco Moretti rappresenta anche la storia sportiva di Udine” spiega l’Assessora allo Sport Chiara Dazzan. “Un luogo che occupa un posto speciale nel cuore di tutti noi cittadini di Udine. Questo parco non è solo uno spazio verde, ma un vero e proprio simbolo della nostra storia sportiva e della memoria collettiva della città. Parco Moretti è stato la sede del primo campo di calcio dell’Udinese. Qui, il calcio ha scritto pagine importanti della nostra storia sportiva, regalando momenti di gioia e di passione a tutti noi. Ma oltre a questo il Moretti è stato uno dei primi polisportivi d’Italia dove si sono svolte manifestazioni di rilievo in tantissimi sport. Adesso è giusto che venga vissuto come spazio sportivo accessibile per tutti. Il nostro interesse è quello di continuare ad allestire iniziative che possano davvero includere ogni genere di sportivo”

“La presenza oggi di più assessorati certifica come il ragionamento su Parco Moretti e non solo sia di tipo complessivo” spiega l’Assessore al Verde Pubblico Ivano Marchiol. “Il Parco è un esempio di come stiamo lavorando in maniera diffusa su tutto il territorio cittadino. In questo caso è stata potenziata anche l’illuminazione complessiva. Ogni azione va a comporre una tessera del mosaico. Le attività che stiamo predisponendo servono proprio a rivitalizzare tutti i parchi cittadini, che devono ritornare ad essere un bene comune di tutti”.

IL CALENDARIO

Oltre una trentina gli eventi previsti al Moretti in tutta l’estate. A cominciare con Terminal, il festival organizzato da Circo all’Incirca, in scena dal 14 al 23 giugno.

19 maggio

“Amici di Zampa” organizzato da Lega Italiana Difesa Animali e ambiente – sezione di Udine

3 giugno

Giochi della Gioventù per la scuola primaria organizzato da USR FVG

7 giugno

Attività ludico sportive Liceo Percoto

21 giugno_ ore 6

Yoga Day Udine 2024 Pratiche di Yoga Aperte al Pubblico

24 giugno/26 luglio

“Giardini in movimento” yoga organizzato dall’Associazione Amici della vertebra

28 giugno_ore 18

5 venerdì alla scoperta dei segreti di Udine – la storia della Moretti. Visita guidata. Ripercorrere la storia della Moretti, la birra, il Tempio Ossario tra fotografie ed aneddoti Pro Loco Città di Udine

30 giugno_ore 10

DAP_Dance And Play laboratorio di danza e movimento creativo gratuito per bambini dai 7 ai 10 anni, a cura di Martina Tavano danzatrice e coreografa

1 luglio_ore 18.30

WHAT MY BODY SAYS. Laboratorio di danza gratuito rivolto a tutti senza limiti d’età a cura del coreografo Nyko Piscopo

2 luglio_ore 18

Ludobus, giochi in giro giocando

4 luglio_20.30

ELENA LEDDA E MAURO PALMAS – Concerto – Apertura degli allievi e docenti della Scuola di Musica Popolare “da Glauco”

06 luglio 2024

STAFFETTA RUNLAB organizzato da A.S.D RUNLAB UDINE

7 luglio_ore 21

Rassegna Istât – Daûr di une cjançon

A metà strada fra concerto e talk show: tre cantautori incontrano altrettanti giornalisti musicali.

8 luglio_ore 18

“BRUNO ROMANI; BANDA DELLE FORZE DISARMATE” – War widows war orphans

Udine Jazz for Gaza concerti e jam session a sostegno di Medici Senza Frontiere Euritmica Udin&Jazz

10 luglio_ore 18

I PICCOLI DI PODRECCA ON THE ROAD – ARMONE IN CITTÀ- Spettacolo di marionette

Una produzione teatral-musicale dedicata ai bambini del Teatro Stabile del FVG Il Rossetti

11 luglio_ore 18:30

Niente come sembra

Commedia dell’Arte di Claudio De Maglio della Civica Accademia d’Arte drammatica Nico Pepe

13 luglio_14 luglio_ ore 18:30

FOMO va in città

concerti, spettacoli teatrali, performance artistiche. L’iniziativa “FOMO va in città” propone una rassegna estiva culturale mirata a promuovere l’arte, la cultura e la partecipazione civica attraverso eventi musicali, teatrali e attività performative che coinvolgono gruppi di artisti Under35 che partecipano al contest di Officine Giovani.

15 luglio_ore 19

“Devourer” Performance di danza contemporanea (Rassegna Storia e Storie per un’estate)

spettacolo di teatro-danza

18 luglio_ore 21

Rassegna Istât – Barski Oktet Concerto

Passione e virtuosismo, radicamento e innovazione, rivendicazione linguistica e internazionalità. L’ottetto virile di Lusevera/Bardo è un’esperienza singolare che resta nel cuore

21 luglio_ore 21

Associazione Brainery Academy con Coro Fabrianesi “Antologia anni 70 tra musical e canzone d’autore”

26 luglio_ore 20.45

24° Festival Mondiale del Folclore Giovanile Spettacolo Folkloristico

Spettacolo folkloristico con la partecipazione dei Gruppi giovanili provenienti da Polonia, Serbia, Albania. si esibiranno anche i Gruppi giovanili della Regione FVG. appartenenti alla Associazione Folkloristica Giovanile Regionale

27 luglio_ore 21

La Peka inserito nella rassegna More Than Jazz – concerto

La Peka è un collettivo nato a Trieste nel gennaio del 2023, formato da musicisti molto eterogenei per formazione ed esperienze artistiche. Il repertorio di brani originali proposto dal gruppo è caratterizzato da una variegata matrice ritmica afro-latina, su cui poggiano melodie ispirate alla musica popolare e improvvisazioni jazzistiche.

28 luglio_ore 21

Rassegna Istât – Cûr di veri – Concerto

Un viaggio al di là dell’oceano, che unisce le melodie tipiche della musica friulana al tragico immaginario fatto di amori travagliati e vendette sanguinarie tipico del tango argentino

31 luglio_20:30

Musica en plein air – Ottetto di fiati con musiche di Reinecke e Gouvy

6 agosto_ore 18

Ludobus – giochi in giro giocando

9 agosto_ore 10

Buddy Market – mercatino agroalimentare