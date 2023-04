Domani a Pordenone presentazione del libro “Itinerari tra due stagioni” di Maria Angela Bertoni

Domani Mercoledì 12 aprile alle ore 17:30 in sala Degan, presso la Biblioteca Civica di Pordenone presentazione del libro “Itinerari tra due stagioni” di Maria Angela Bertoni a cura di Elena Granieri. Sarà presente l’autrice ex dirigente psichiatra di Udine presentata dalla dott. ssa Elena Granieri. “Camminare ricordando aiuta a rendere attuale il presente, a vivere una progettualità possibile e a tenere lo sguardo verso il cielo. Come nel paesaggio boschivo quando entra la luce tra gli alberi e si intravedono nuove fioriture e inaspettati sentieri, così camminando affiorano immagini, ricordi, emozioni, la sensibilità interiore può farsi voce e dialogo con il mondo esterno, si consolida un metodo per cercare il senso di ciò che accade, si aprono nuove possibilità di respiro per i pensieri…”