Domani a Udine presentazione del libro “ci vorrebbero due”

“Domani, sabato 10 gennaio, alle ore 11, presso “Spazio35” in via Caterina Percoto 6, a Udine, si terrà la presentazione del libro “Ci

vorrebbero due vite” di Maria Grazia Maronese. Attraverso numerosi documenti fotografici e una narrazione volutamente priva di retorica,

l’autrice racconta una vita di impegno civile e sociale, mostrando come anche nei ruoli più diversi – cantante, Presidente dell’associazione dei

massofisioterapisti, Presidente della Pro Loco di Borgo Poscolle – in Italia come in Argentina, la costante attenzione verso le persone più

fragili possa dare senso e profondità a un’esistenza. Anzi, come suggerisce il titolo, a ‘due vite’. Alla presentazione interverrà Furio Honsell, per accompagnare il racconto dell’autrice e dialogare sui temi dell’impegno, della cura e delle scelte che attraversano una vita.”