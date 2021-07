Domani a Vicino/lontano Tiziano Possamai riflette sulla distanza

Distanti da chi? Domani Sabato 3 luglio alle ore 11, presso lo Spazio Niduh a Udine, il filosofo Tiziano Possamai terrà una lezione sul tema che fa da filo conduttore al 17^ festival Vicino/lontano 2021, e cioè la “distanza”.

Il tempo della pandemia ha reso necessario delimitare lo spazio di relazioni e attività umane, in ambito urbano, pubblico e privato, in contesti di svago e lavorativi, elaborando sistemi utili a limitare il contatto fisico. In ogni angolo del pianeta si sono ideate soluzioni, più o meno complesse ed estemporanee, per segnalare distanze e misure di sicurezza. Questi dispositivi emergenziali, in realtà, esplicitano in forma elementare dei presupposti comunicativi e relazionali che caratterizzano, da sempre, qualsiasi sistema vivente.

L’intervento di Tiziano Possamai si propone di mostrare, attraverso una riflessione che intreccia lo sguardo psicologico a quello antropologico, come la questione delle distanze e degli spazi di sicurezza determini in modo costante e spesso inconsapevole le relazioni tra gli individui di ogni società e cultura.

Possamai, inoltre, indagherà anche il significato relazionale e comunicativo delle distanze, quello che il grande antropologo americano Edward Hall chiamava “il linguaggio silenzioso”. Si tratta di un idioma universale, che tutti, animali compresi, conosciamo e utilizziamo (anche senza sapere di conoscerlo e utilizzarlo), e al tempo stesso culturalmente differenziato.

Distanti da chi? è il titolo dell'incontro, che sarà introdotto da Gino Colla, presidente dell'associazione culturale On Art Udine.