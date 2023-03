Domani alla Friuli di Udine il Consigliere Furio Honsell presenta il rendiconto dell’attività svolta in Consiglio regionale nella XII legislatura

A poche settimane dalla fine della XII legislatura, il Consigliere Furio Honsell presenta il rendiconto dell’attività svolta in Consiglio regionale, in termini di proposte di legge, mozioni e interrogazioni presentate. Domani 16 marzo alle ore 20.30 presso la libreria Friuli Via dei Rizzani, 1/3 a Udine, verrà presentato un documento che vuole rappresentare il rendiconto analitico delle principali attività portate avanti dal Consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell in Aula e nelle diverse Commissioni consiliari. Attività che spesso si è tradotta anche in comunicazione pubblica attraverso i media. Il numero dei documenti presentati e l’importanza delle materie trattate, confermano la centralità del Consiglio regionale del FVG come luogo privilegiato di rappresentanza dei cittadini, in quanto sede del dibattito politico sul futuro della regione, sulla sostenibilità dei progetti di sviluppo in termini ambientali, sociali ed economici. Un ruolo di rappresentanza che va preservato nella memoria degli atti ma anche nella piena assunzione di responsabilità di quanto svolto. Mantenere la memoria di quanto è stato fatto e condividerla è essenziale, soprattutto in una situazione difficile come quella che stiamo attraversando e che ha bisogno di istituzioni credibili. Per queste ragioni si è ritenuto fondamentale produrre un rendiconto dell’attività consiliare realizzata pur nel ruolo di opposizione, ma mai sterile ed invece costruttiva: un’attività che non si è mai sottratta al confronto. Gli atti prodotti parlano di questo.