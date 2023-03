“Ricostruiamo la sanità di Udine insieme” incontro promosso dalle forze di coalizione che sostengono Alberto De Toni

“Ricostruiamo la sanità di Udine insieme”. E’ il titolo dell’incontro promosso e organizzato dalle forze di coalizione, civiche e politiche, che sostengono la candidatura a Sindaco di Alberto De Toni. L’appuntamento è previsto per venerdì 17 marzo alle ore 18.30 nella Sala Madrassi in via Gemona, 66 a Udine. L’incontro intende approfondire la situazione in cui versa la sanità udinese, sia per quanto riguarda l’ospedale, il più grande della regione, sia il territorio. L’obiettivo è quello di un ascolto dei rappresentanti del mondo sanitario che faranno emergere le criticità della sanità, ma si darà voce anche al mondo dell’associazionismo che tutela le/gli utenti del sistema che oggi soffrono numerosi disagi. Sarà una serata che intende creare un’alleanza e una collaborazione fattiva tra la comunità e il personale sanitario, coinvolgendo anche le forze politiche per trovare soluzioni concrete in grado di riportare la sanità di Udine a misura di cittadino.

INTERVENGONO:

Andrea Traunero, segretario generale FP-Cgil Udine

Federico Barbariol, rappresentante aziendale di Aaroi-Emac

Stefano Bressan, Segretario regionale Uil

Riccardo Lucis, segretario aziendale Anaao-Assomed

Roberto De Marchi, coordinatore Cisl Udine

Kizito Misehe, segretario provinciale Snami

Stefano Celotto, rappresentante Fimmg

Gian Luigi Tiberio, Presidente dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Udine

Stefano Giglio, Presidente dell’Ordine degli infermieri della provincia di Udine

Andrea Plazzotta, componente dell’Assemblea nazionale di Cittadinanza Attiva

L’ingresso è libero