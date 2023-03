Domani apre Student Day Ateneo Udine

Quattro giornate dedicate agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori interessati a conoscere meglio l’Università di Udine per scegliere in maniera consapevole il corso di laurea da intraprendere dopo la maturità. È lo Student Day dell’Ateneo friulano che darà il via alla 28 esima edizione domani, venerdì 24 marzo, alle 9, nell’aula C10 del polo scientifico (via delle Scienze 206). Il più importante evento di orientamento dell’Ateneo proseguirà sabato 25, venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile. Per chi non potrà partecipare in prima persona è prevista una attività online nei pomeriggi di venerdì 24 e venerdì 31 marzo. Prenotazione e programma sono disponibili online all’indirizzo www.uniud.it/opendays

Quest’anno la manifestazione propone: 60 presentazioni dei corsi di laurea; 15 attività laboratoriali; visite guidate ai laboratori dell’Uniud Lab Village e dei dipartimenti; sei anticipi di test per alcune aree disciplinari; tre simulazioni di test dei corsi ad accesso programmato e di valutazione delle competenze iniziali; sei test Tolc di autovalutazione delle conoscenze iniziali in presenza. E ancora, incontri e confronti con tutor, docenti e personale specializzato per approfondire: i servizi per gli studenti, le opportunità professionali, la realtà della vita universitaria, le attività sportive universitarie. Ma anche le occasioni di svago e impegno grazie alle associazioni studentesche e i vari aspetti della realtà sociale e culturale del territorio.