Teatro Pasolini Cervignano: Euritmica chiude la stagione musica con il concerto dei Pink Planet

Si chiude con una dedica speciale la stagione musicale 2022_2023 del Teatro Pasolini, curata da Euritmica e ideata e promossa dall’Associazione Culturale Teatro Pasolini, con il sostegno e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Cervignano del Friuli e della Fondazione Friuli. Sul palco, venerdì 24 marzo (ore 20.45) i Pink Planet, con il loro progetto Another Pink Floyd Tribute. (Ultimi biglietti su Vivaticket e circuito collegato e alla biglietteria del Teatro, aperta anche la sera degli spettacoli alle 19.30 t. 0431370273 – www.teatropasolini.it ). Il concerto conclusivo della stagione sarà dunque un omaggio al genio di uno dei gruppi più influenti della storia della musica moderna, i Pink Floyd; e proprio quest’anno si celebra il cinquantenario dall’uscita di “The Dark Side of The Moon”, album cult e pietra miliare del classic rock. A rendere loro un rispettoso omaggio sono i Pink Planet, band composta da nove elementi affiancati dal critico musicale Andrea Ioime nei panni del narratore, in una concezione di tributo che passa attraverso l’alto standard di esecuzione musicale e negli arrangiamenti e con la riproposizione di alcuni aspetti visivi del gruppo originale. L’integrazione di momenti narrativi in cui vengono trasmessi al pubblico i sentimenti, le idee ed i pensieri della band capitanata da David Gilmour e Roger Waters, rende questo spettacolo un’esperienza non solo sonora e visiva, ma anche concettuale, e quindi totalmente immersiva. Tutto ciò in attesa dell’evento che Euritmica proporrà il 20 luglio prossimo con il “motore” ritmico dei Pink Floyd, lo storico batterista NICK MASON, che a Palmanova porterà una data del suo tour mondiale. www.euritmica.it