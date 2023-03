Assistenza agli anziani non autosuficienti, approvata la legge delega. Spi-Cgil Fvg: «Primo passo, ora i decreti e i finanziamenti per attuare la riforma»

Finalmente è stata approvata dal Parlamento la legge delega per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane. La riforma è inserita nel 2021 tra gli obiettivi strategici del Pnrr. «Si tratta di un risultato importante, frutto di una lunga mobilitazione delle organizzazioni sindacali – conferma Roberto Treu, segretario generale dello Spi Cgil Fvg – attraverso tante lotte e manifestazioni. Il testo di legge è buono, presenta elementi positivi e risponde a quello che erano le richieste delle varie associazioni sul tema del diritto alla salute, al benessere, alla cura, all’assistenza. Adesso però bisogna fare in modo che la legge ottenga il necessario finanziamento per diventare davvero operativa, attuando concretamente la riforma e per migliorare la condizione degli anziani non autosufficienti». Ora il Governo ha dieci mesi per presentare i numerosi decreti legislativi dare gambe alla riforma. «Si tratta di un percorso impegnativo – conclude Treu – che deve coinvolgere anche le organizzazioni sindacali, per assicurare un sistema universale sulla non autosufficienza e sulla tutela dei diritti degli anziani, superando divari territoriali e investendo in servizi integrati, assunzioni di personale e presa in carico delle persone».