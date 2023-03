Orientamento scolastico a Tolmezzo by Confindustria

Giovedì 30 marzo doppio appuntamento teatrale per studenti e famiglie promosso dalla Delegazione del capoluogo carnico di Confindustria Udine. La conclusione della scuola secondaria di primo grado è un periodo delicato per gli studenti e per le loro famiglie. Il momento della scelta del percorso di studi superiori si avvicina e alle incertezze dei ragazzi si uniscono i dubbi dei genitori. È una decisione importante che richiederebbe, assieme alla valutazione delle attitudini personali dei ragazzi, anche una riflessione sulle prospettive occupazionali future. Si tratta di una scelta, infatti, dalla quale dipenderà gran parte del futuro lavorativo dei ragazzi, ma che spesso viene fatta dando più importanza ad aspetti emotivi e ideali, piuttosto che all’esame obiettivo della realtà. Una realtà che, ad oggi, parla chiaro e dice che le imprese faticano a trovare i profili professionali richiesti praticamente in un caso su due. La Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, in collaborazione con il Teatro Educativo, prova dunque a venire in aiuto a studenti e genitori organizzando, per giovedì 30 marzo, un doppio appuntamento teatrale di orientamento scolastico. Si partirà alle 10, al Teatro Candoni di Tolmezzo, con lo spettacolo teatrale, dal titolo “Selfie”, al quale parteciperanno in sala 325 studenti di seconda media degli istituti comprensivi di Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, accompagnati dai loro docenti, mentre i ragazzi delle scuole terze assisteranno dalle loro aule alla rappresentazione teatrale trasmessa in streaming. Successivamente, alle 18, nella sala riunioni della Comunità montana della Carnia, in via Carnia Libera 29, a Tolmezzo, andrà in scena lo spettacolo teatrale “OrientaLiveShow” rivolto ai genitori degli alunni di seconda e terza media. L’evento, che si svilupperà sotto forma di Talk Show, prevede la partecipazione di due imprenditori – Andrea Basile, direttore tecnico della De Stalis Michele &C Snc di Verzegnis, e Samuele Pontisso, amministratore delegato di Goccia di Carnia Srl di Forni Avoltri. L’ingresso in sala è libero, previa iscrizione sul sito di Confindustria Udine, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare Gli uffici della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, al numero di telefono: 0433 2041. “In tema di orientamento scolastico abbiamo inteso organizzare questa duplice iniziativa in collaborazione con il Teatro Educativo – sottolinea Nicola Cescutti, coordinatore della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine – anche allo scopo di far sapere agli studenti del territorio e alle loro famiglie che in Carnia e Canal del Ferro-Valcanale sono insediate e prosperano diverse aziende di eccellenza, che meritano di essere prima di tutto conosciute e poi tenute in debita considerazione nella prospettiva di una futura realizzazione personale e professionale delle giovani generazioni nel territorio montano”.