Domani dibattito a Udine: Conoscere il passato per costruire il futuro. 30 anni di abusi ambientali in provincia di Udine

Conoscere il passato per costruire il futuro. Questo il titolo dell’iniziativa pubblica che si svolgerà domani 14 dicembre nella sede di Time for Africa in Via Cividale 285 a Udine. 30 anni di abusi ambientali in provincia di Udine. Relazione di Andrea Di Lenardo capogruppo di Alleanza Verdi, Sinistra e Possibile nel Comune di Udine che dialogherà con Marino Visintini referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Fvg. Modera la serata Daniele Andrian di Europa Verde.