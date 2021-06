Domani (domenica27) Sinistra Italiana in piazza a Udine per la raccolta firme per la patrimoniale e l’eutanasia legale

Sinistra Italiana annuncia che domenica 27 sarà presente in piazza Matteotti dalle 9 alle 12 a Udine con un gazebo per la raccolta firma di due proposte importanti: la legge di iniziativa popolare di Sinistra Italiana per la creazione di una patrimoniale e la raccolta firme per il referendum abrogativo a favore dell’eutanasia legale, di cui Sinistra Italiana è parte del comitato promotore.

In tema di patrimoniale la proposta di Sinistra Italiana è quella di abolire le patrimoniali esistenti (IMU, imposta di bollo su titoli e conti correnti) e di creare un’unica patrimoniale realmente progressiva.

A ciascuno sarà chiesto di fare la somma del valore catastale e non di mercato di tutto ciò che si possiede e su questo applicare un’aliquota progressiva, con una franchigia di 500.000 euro.

Da 500.000 euro a 1 milione si pagherà quindi lo 0.2%; lo 0.5% fra 1 e 5 milioni; 1% fra 5 e 10 milioni; 1.5% fra 10 e 50 milioni; 2% oltre i 50 milioni. Saranno quindi premiati i lavoratori e il ceto medio, che pagheranno meno tasse sui loro patrimoni. Verseranno molto più di ora i cittadini con patrimoni sopra i 10 milioni di euro, i cosiddetti paperoni.

“Contiamo di incassare oltre 10 miliardi di euro aggiuntivi rispetto alla situazione attuale, che destiniamo ad un Fondo per la sanità, la scuola pubblica, l’edilizia popolare, l’assistenza per anziani, bambini e disabili. Il cosiddetto fondo Articolo 3, ispirato alla nostra costituzione” dichiara il segretario regionale di SI Sebastiano Badin. Per maggiori info sulla proposta è consultabile il sito ngtax.it.

In tema di eutanasia legale Sinistra Italiana è una forza di riferimento sui temi della piena autodeterminazione e insieme a altre realtà partitiche e associative promotrice del referendum che permetterebbe l’introduzione dell’eutanasia in Italia. Incalza Sebastiano Badin: “Come nel 2016 Sinistra Italiana-SEL è stata determinante per avviare la discussione alle Camere sull’eutanasia legale, che ha portato alla legge sul consenso informato e le DAT (219/2017), bisogna con forza rilanciare l’iniziativa referendaria per avere una legge chiara sui diritti del fine vita. Sinistra Italiana è un punto di riferimento delle associazioni che lavorano per il diritto di essere liberi fino alla fine. Si tratta di una scelta di civiltà e siamo convinti che il Paese sia pronto a sostenerla”.

L’appuntamento è in piazza Matteotti domenica 27 dalle 9 alle 12, per firmare basta un documento d’identità.