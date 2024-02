Domani evento di Possibile: La rotta balcanica e tutti i muri che stiamo costruendo

Domani, sabato 17 febbraio 2024, presso il Circolo Arci Cas’Aupa di Udine, via Val d’Aupa, 2, si terrà l’assemblea nazionale del tavolo di lavoro “Accoglienza Possibile”, che vedrà alle 11:30 l’intervento di Gianfranco Schiavone, Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifigiati.

Alle 12:30 si terrà il pranzo di autofinanziamento per raccogliere fondi per Ospiti in Arrivo.

Alle 14:00 una tavola rotonda con le realtà impegnate sul tema, con la partecipazione dello sportello diritti della CGIL, ANOLF-CISL, Ospiti in Arrivo, Rete DASI, Centro di Accoglienza Ernesto Balducci, il Garante regionale dei diritti alla persona Paolo Pittaro, Time for Africa, il Circolo ARCI Skianto, Rete Solidale Pordenone, Oikos e l’Associazione Immigrati di Pordenone.

Infine, alle 16:00 verrà presentato da Francesca Druetti e Jessi Kume il numero 13 della rivista “Ossigeno”, dal titolo “Lampedusa 10 anni dopo”.