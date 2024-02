LeggiAMO 0-18 dà il benvenuto ai nuovi nati con la cartolina “Leggimi ora”: un libro in dono per tutti i neonati

Dal mese di febbraio, LeggiAMO 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dà il benvenuto alle nuove nate e ai nuovi nati della regione con la cartolina “Leggimi ora”: una nuova e importante iniziativa a cura di Nati per Leggere FVG, realizzata in collaborazione con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si chiama “Leggimi ora” (e porta accanto al titolo anche le traduzioni “Read me now!” – “Preberi me zdaj!” – “Lies mich jetzt!” – “Leimi cumò!”) ed è un invito a intraprendere la strada della lettura fin dai primi giorni di vita. Si tratta della nuova iniziativa promossa dal progetto LeggiAMO 0-18 FVG, dedicata ai nuovi nati del Friuli Venezia Giulia e alle loro famiglie.

Grazie a questa iniziativa, attiva da febbraio, tutte le famiglie della regione riceveranno a casa, insieme alla lettera di invito alle prime vaccinazioni per i nuovi nati e le nuove nate, anche una sorpresa dedicata a un particolare aspetto della salute dei più piccoli: la cartolina di benvenuto/a al mondo “Leggimi ora”!

La cartolina invita a recarsi nella biblioteca più vicina per ricevere un regalo speciale per il proprio bambino o bambina: il dono di un libro da parte di LeggiAMO 0-18, un piccolo, grande gesto che testimonia l’importanza della lettura fin dalla prima infanzia.

Come confermano i pediatri, leggere con continuità a bambini e bambine ha, infatti, una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Leggere a voce alta al proprio bambino genera un profondo impatto sulla sua crescita cognitiva ed emotiva, con importanti benefici per la sua salute.

“La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino/a che ascolta; attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica – spiega Barbara Vatta, Referente CSB per il progetto LeggiAMO 0-18 e componente del Coordinamento regionale Nati per Leggere. – Secondo i pediatri, un bambino/a che riceve letture quotidiane nei primi tre anni di vita acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di scoprire il mondo.

La ricerca conferma che leggere ai bambini in età prescolare aumenta la loro capacità di distinguere e manipolare i suoni, di capire il significato delle parole e di frasi complesse, oltre che di comprendere un ampio repertorio di emozioni e quindi di comprendere gli altri e provare empatia, una delle capacità più importanti nel campo sociale e affettivo”.

La cartolina “Leggimi ora” invita le famiglie del Friuli Venezia Giulia a scoprire non solo il piacere e gli importanti benefici della lettura per i più piccoli, ma anche ad abitare quei luoghi speciali dove la lettura è protagonista: le biblioteche. Luoghi accoglienti, gratuiti, che fanno da casa a migliaia di libri; luoghi in cui è possibile chiedere informazioni e consigli di lettura, trovare libri di qualità, anche in altre lingue, ascoltare letture fin da piccoli e partecipare attivamente a numerose iniziative, sentendosi parte della comunità nella quale si vive e avendo la possibilità di confrontarsi e conoscere nuove persone.

Con la cartolina “Leggimi ora” il dono del libro di LeggiAMO 0-18 ai nuovi nati e alle nuove nate del Friuli Venezia Giulia entra in tutte le case della regione, nel segno del benessere e della salute, per accompagnare i giovanissimi lettori nella crescita.

Per maggiori informazioni e per consultare la lista delle biblioteche aderenti all’iniziativa, è disponibile il sito >>> https://leggiamofvg.it/leggimi-ora/

“Leggimi Ora” è un’iniziativa di LeggiAMO 0-18 FVG – il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – all’interno e a cura del progetto Nati per Leggere FVG, realizzata in collaborazione con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità FVG della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Sono partner di LeggiAMO 0-18 FVG: CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.