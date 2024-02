Pd: Conti, Ilaria Celledoni sarà portavoce Donne dem Fvg

“A inizio marzo avremo ufficialmente operativa la nuova portavoce regionale della Conferenza delle Donne democratiche del Friuli Venezia Giulia. Ieri sono state depositate le candidature e, come avvenuto a livello nazionale, anche in regione vi è stata convergenza su una candidatura unitaria. Dunque sarò felice di collaborare con la portavoce regionale delle Donne Dem Ilaria Celledoni, cui auguro di lottare con determinazione assieme a tutte le donne che si riconoscono nelle battaglie di progresso ed emancipazione oggi più attuali, a cominciare dal lavoro e dalla sua equa e pari retribuzione”. Lo rende noto la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, precisando che “anche nei quattro territori provinciali ci sono ovunque candidature unitarie”.

Ilaria Celledoni, friulana studi classici, laurea in Giurisprudenza, avvocata libera professionista a Ronchi dei Legionari, già consigliera del distretto scolastico di Tricesimo, consigliera Comunale a Faedis e Consigliera della comunità montana valli del Torre. Tra l’altro, componente dell’assemblea Nazionale del Pd dalla fondazione al 2016, componente della direzione nazionale dal 2009 al 2013; Presidente dell’associazione Sono Donna Scelgo Donna; da dicembre 2019 al dicembre 2023 Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Gorizia.

“La candidatura unica di Roberta Mori a portavoce nazionale della Conferenza nazionale delle Donne democratiche – aggiunge Conti – è di ottimo auspicio. La ripartenza di questo spazio di confronto, libertà e aggregazione politica anche oltre al PD è una bella notizia per il mondo delle donne, per chi ha vissuto in prima persona le lotte e per chi ha ereditato il frutto di quelle battaglie. La strada verso una parità di genere sostanziale – conclude la segretaria dem – è ancora lunga in Italia”.