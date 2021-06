Domani Paolo Rossi al parco Europa Unita di Cervignano

Il programma della stagione artistica di prosa, danza, cinema e musica del Teatro Pasolini fino a fine giugno con 4 eventi al Parco Europa Unita di Cervignano.

Il grande spazio del Parco Europa Unita per tutto il mese di giugno si trasforma in arena all’aperto e in sicurezza per accogliere 4 eventi di grande risonanza con protagonisti della musica e del teatro comico, per serate all’insegna di risate intelligenti, leggerezza, sonorità e voci di indiscussa qualità.

Sono infatti in arrivo al Parco Europa due protagonisti del teatro comico come Paolo Rossi (15 giugno, ore 21), accompagnato dai fedelissimi Virtuosi del Carso in L’operaccia del pane o libertà, e Debora Villa (29 giugno, ore 21), il nuovo recital con cui la show woman festeggia 20 anni di carriera fra cinema, tv, radio e tv, Venti di risate!

Entrambi gli spettacoli sono stati inclusi nell’abbonamento di prosa e omnibus.

Atteso ritorno a Cervignano, un Paolo Rossi in forma smagliante come istrionico protagonista de L’Operaccia del Pane o Libertà, un irresistibile cocktail di stand-up comedy, commedia dell’arte, con un pizzico di Shakespeare e profonde stoccate di contemporaneità!

Un nuovo viaggio buffo, magico e controcorrente di Paolo Rossi: agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere, L’Operaccia del Pane o Libertà mescola la figura del primo Arlecchino a quella di intrattenitore popolare capace di spaziare dalle stalle al cabaret!

Debora Villa festeggia con il suo nuovo spassoso recital Venti di Risate! proprio i 20 anni di carriera tra cinema, teatro, radio e tanta, tantissima tv (fra i suoi show, Camera Cafè, le Iene, Zelig, Colorado, Pechino Express, I Cesaroni, Alex &Co) e sale sul palco con gli sketch che l’hanno resa famosa e amata tra il pubblico. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Debora Villa è un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Al pubblico della musica sono destinati 2 concerti evento, sempre al Parco Europa: il 19 giugno (ore 20) i Nomadi arrivano a Cervignano con un live ricchissimo, tre ore di musica per presentare il nuovo album di inediti Solo essere umani, assieme agli immancabili brani che hanno segnato la storia del glorioso gruppo. Il 22 giugno (ore 21) è la volta di un’artista di grande intelligenza, eclettica, in continuo rinnovamento: Tosca torna finalmente dal vivo per un raffinato concerto, tratto dall'ultimo lavoro discografico, Morabeza, un viaggio nella musica del mondo con un'attenzione particolare ai ritmi e del Sudamerica.