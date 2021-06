Medici di famiglia impegnati nelle vaccinazioni covid-19, Liguori (Cittadini): necessario snellire le procedure per le prenotazioni

«I medici di famiglia che accompagnano per mano i propri assistiti fragili anche nel percorso vaccinale ci segnalano la necessità di snellire le procedure per le prenotazioni, al fine di superare gli intoppi burocratici riscontrati». Così la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini) intervenendo oggi in nel corso della Commissione III che ha affrontato, all’interno della trattazione dei documenti della Sessione europea 2021, il tema della digitalizzazione in ambito sanitario. «Abbiamo evidenziato quanto sia utile e importante che il portale Insiel di continuità della cura su cui i medici di famiglia registrano le attività vaccinali, si interfacci meglio con il sistema di prenotazione Cup Web regionale e con il sistema di registrazione e comunicazione nazionale vaccini, soprattutto in prospettiva di una probabile terza dose/richiamo. In questa campagna vaccinale contro il Covid-19, fondamentale per ritornare alla normalità, diventa determinante che anche i medici di famiglia possano prenotare senza difficoltà le vaccinazioni tramite il Cup Web” conclude Liguori, che ha portato alla attenzione della Commissione anche le problematiche inerenti i certificati di guarigione e vaccinali.