Domani pomeriggio a Verzegnis presso l’Art Park di Villa concerto degli FLK

Domani sabato 12 agosto 2023 a Verzegnis alle ore 17.00 presso l’Art Park di Villa si terrà un concerto degli FLK per presentare il cd Trente, edito a trent’anni dalle loro prime esibizioni. In quell’occasione, riprenderanno Un soldatin del Povolâr Ensemble. Assieme agli FLK, ne parleranno Paolo Cantarutti e Annalisa Comuzzi. L’iniziativa è organizzata e inclusa in Vicino Lontano Mont 2023.

A trent’anni dai loro primi concerti, gli FLK presentano “Trente”, prodotto discografico che ne riassume la lunga ed entusiasmante carriera. Hanno portato la loro musica in tutto il Friuli e sono saliti su molti palchi d’Italia e d’Europa. In un tempo in cui la guerra torna a far tremare il continente, propongono anche Un soldatìn del Povolâr Ensemble di Giorgio Ferigo. Parole che rimangono attuali e ci dicono che disertare non richiede meno coraggio del combattere. Prima del concerto, in un breve dialogo, ne parleranno Annalisa Comuzzi e Paolo Cantarutti, accompagnati da alcuni estratti del podcast Giorgio Ferigo-in forma di peraulas.

FLK Band etno-rock friulana sulla scena da trent’anni. È il gruppo più rappresentativo della Gnove Musiche Furlane: con i sei dischi pubblicati hanno attraversato l’evoluzione musicale degli ultimi decenni. Con Trente tornano a una dimensione più dinamica e rockeggiante senza perdere l’ispirazione etnica. Fanno oggi parte della band: Cristina Mauro, Loris Luise, Alessandro Montello, Federico Montello, Stefano Montello, Flavio Zanier.

PAOLO CANTARUTTI Giornalista. Cura i programmi culturali e la collana musicale Musiche Furlane Fuarte per Radio Onde Furlane. Collabora con le case editrici KappaVu e Forum e con emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

ANNALISA COMUZZI Ha contribuito alla formazione del gruppo locale delle Donne in Nero, impegnato sui temi della pace e del disarmo, dei diritti delle donne, dell’interculturalità e della laicità delle istituzioni.