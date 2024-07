Domani presentazione del Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2023”

Il prossimo 11 luglio si terrà la presentazione del Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2023”. Il Report illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2023 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto climatico globale ed europeo, e analizza i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi. Inoltre, fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno passato in esame.

L’evento vuole, inoltre, mettere in luce la forte collaborazione esistente tra il Sistema SNPA e gli altri soggetti istituzionali, nazionali e locali, competenti per norma nel monitoraggio idro-meteorologico e marino, che hanno partecipato al Rapporto attraverso la fornitura di loro dati, informazioni e contributi ai focus sugli eventi più rilevanti dell’anno appena trascorso. Obiettivo dell’evento è anche quello di mettere in luce l’importanza, nel contesto dell’attuale crisi climatica, dell’impiego delle informazioni idro-meteo-climatiche del Rapporto SNPA a livello nazionale e sovranazionale.

Programma_030724