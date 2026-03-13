Domani, sabato 14 marzo a Pradamano “Il Quarto Conflitto Ormonale” di Fabrizio Citossi

Domani, sabato 14 marzo 2026, alle 20.30, le Autodemolizioni Del Frate di Pradamano si trasformano in un teatro postfuturistico. Tra carcasse metalliche e orizzonti industriali va in scena Il Quarto Conflitto Ormonale, a cura di Euritmica in collaborazione con MAKE Spazio Espositivo.

Non un semplice concerto, ma un incontro/scontro tra musica, parola e visione. Un concept album che diventa spettacolo, un dibattito che si fa performance, una tragicommedia sonora sospesa tra elettronica lo-fi, fiati incandescenti e poesia recitata.

Al centro del progetto Tofugate il chitarrista e poeta free form Fabrizio Citossi, anima creativa già nota per il suo percorso indipendente, affiancato da una formazione d’eccezione: Francesco Bearzatti ai sassofoni, Gianni Massarutto all’armonica, Franco Polentarutti alla tromba, Marco Fumis alla batteria e Martin O’Loughlin al piano elettrico.

Voce narrante e presenza magnetica della serata è Angelo Floramo, che intreccia spoken word e riflessione civile in un dialogo acceso con la gallerista Maria Da Broi e l’attore Ermanno Grilli. Il punto di partenza è Fuga da Bisanzio di Iosif Brodskij: da lì si dipana una riflessione sull’eterno conflitto tra Oriente e Occidente, tra ideologia e libertà, tra racconto dominante e controcultura.

Dodici tracce, un flusso continuo di scrittura cantautorale e progressioni dance hall, tra detriti sonori e lampi poetici. Una spettacolarizzazione consapevole e potente che interroga il presente geopolitico e mette in scena l’ultima scintilla di una controcultura che rifiuta l’omologazione.

Il Quarto Conflitto Ormonale è teatro musicale contemporaneo, è dibattito, è visione.