Domani, sabato 21, al Festival Mondo Fuori di Cormons eventi: dal jazz in cantina allo spettacolo dedicato a Robert Capa

Un sabato di eventi che spaziano dal jazz in cantina allo spettacolo multimediale dedicato a Robert Capa fino al racconto delle memorie di confine: è il programma della terza giornata de “Il Mondo fuori”, il Festival dell’informazione organizzato dal Comune di Cormòns.

Si parte la mattina alle 11 con il “Jazz & Taste” nell’azienda vinicola Borgo Sandaniele: la frontiera diventa musica grazie al concerto di Teo Collori Trio che attraversa generi senza etichette, seguito da una degustazione.

Alle 18.30 in sala civica, l’appuntamento è con il passato e la storia recente di chi vive sul confine e l’incontro “Memorie di confine: testimonianze di una vita transfrontaliera” che riunisce lo storico Raoul Pupo, lo scrittore-storico Angelo Floramo e il direttore del Kulturni dom di Gorizia Igor Komel per intrecciare macrostoria e microstorie di frontiera, moderati da Alfonso Di Leva, giornalista e direttore editoriale di Telefriuli. L’incontro garantisce due crediti formativi ai giornalisti iscritto all’Ordine.

Gran finale alle 21 nella Sala civica del Comune con “Una vita spericolata – Robert Capa”, uno spettacolo multimediale tra voci, musica dal vivo e illustrazioni che restituisce lo sguardo di uno dei fotoreporter di guerra più famosi al mondo che immortalò anche il D-Day dello sbarco in Normandia del 6 giugno 1944.

Tutti gli incontri del festival sono gratuiti, ad ingresso libero.