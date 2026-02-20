Tolmezzo, completati i lavori di riqualificazione dei bagni dell’Autostazione delle corriere

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di sistemazione dei bagni pubblici annessi alla stazione delle autocorriere di Tolmezzo, di proprietà della Comunità di montagna della Carnia. La manutenzione ha riguardato la sistemazione ed il ripristino degli impianti idrico-sanitari, la tinteggiatura degli ambienti interni ed una complessiva operazione di pulizia e riassetto, per consentire un pieno ripristino e una totale fruibilità dei servizi.

Gli interventi si sono resi necessari per i costanti atti di vandalismo che, negli anni, hanno arrecato danno non solo ai bagni, ma all’intera area dell’autostazione, più volte protagonista di episodi di disturbo e fatti di cronaca che ne hanno compromesso il decoro e la sicurezza.

“Da anni ormai la Comunità si ritrova costretta ad intervenire con simili opere di ripristino e risanamento – commenta il Presidente della Comunità di montagna della Carnia Ermes De Crignis – L’Autostazione rappresenta un’area molto sensibile, che necessita di una particolare attenzione, soprattutto sul piano della sicurezza.”

L’intervento di rifacimento dei bagni consente di restituire i servizi igienici alla piena disponibilità di cittadini e utenti che quotidianamente frequentano l’area, migliorando allo stesso tempo le condizioni lavorative di coloro che, ogni giorno, si occupano della pulizia e manutenzione della struttura.

“Questi lavori – continua De Crignis – si inseriscono in una visione più ampia sul tema della sicurezza, ambito sul quale negli anni abbiamo continuato a investire. La Comunità non si è mai arresa a comportamenti incivili e violenti, che intende continuare a contrastare con determinazione. Prezioso il costante supporto delle forze dell’ordine, tra cui la Polizia Locale che, grazie ad un continuativo e attento presidio del territorio, opera tutti i giorni per contribuire alla sicurezza, reale e percepita, degli utenti della stazione. Un’azione che sarà ulteriormente potenziata anche dalla prossima attivazione di una unità cinotecnica della Polizia Locale, che supporterà gli agenti nella loro lotta preventiva e repressiva al traffico di sostanze stupefacenti”.