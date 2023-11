Domani ultimo appuntamento con la rassegna eno culturale “Di libro in vigna” a Corno di Rosazzo

Si chiudendo in dolcezza la rassegna “Di libro in vigna” , promossa dalla cantina Canus , azienda agricola di proprietà della famiglia Casonato, che da quasi vent’anni ha messo radici sul Ronco di Gramogliano, in collaborazione con le librerie Lovat : il quinto e ultimo appuntamento è in programma domani, giovedì 9 novembre , dalle 18 alle 20 , a avrà per protagonista le api e l’uva. Si comincia con una conversazione attorno al libro “La vita segreta delle api” (Longanesi, 2023) di Marco Valsesia , una vera scatola delle meraviglie da cui emerge un’intensa e commovente riflessione filosofica ed ecologista sulle api, la natura e il ruolo che l’uomo dovrebbe – e potrebbe – svolgere nel salvaguardare un mondo che sta lentamente e inesorabilmente scomparendo. Un testo che è valso al giovane autore, entusiasta apicoltore che ha ereditato questa passione dal nonno e che oggi gestisce una sessantina di arnie, il Premio “Le pagine della Terra” 2023 . Valsesia dialogherà con la giornalista Agnese Baini sulla vita dell’unico essere vivente del pianeta che è stato in grado di lasciarsi ‘addomesticare’ dagli esseri umani, continuando a mantenere praticamente intatto il proprio istinto selvatico. A seguire l’intervento dell’appassionata apicultrice friulana Anna Brandolin , che racconterà la relazione virtuosa tra le api e l’ecosistema in vigna e guiderà una degustazione di miele di tre diverse essenze. Assaggi a tema miele che continueranno grazie alle proposte di Debora Valent e Luca Lanfrit , allevatori e casari dell’azienda agricola “Gli asini di Manute” in Rive d’Arcano (Ud), e di Marco Battistutta , maestro artigiano titolare della Pasticceria Charlotte di Dolegnano (Ud). In abbinamento ai formaggi e ai dolci non mancheranno i vini Canus , prodotti nel massimo rispetto ambientale, offerti dai padroni di casa. L’appuntamento è da Canus, in via Gramogliano 21 a Corno di Rosazzo (0432 759427). L’ingresso è libero.