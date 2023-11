Domenica a Udine, presentazione del libro “Partigiane”, 10 donne della Resistenza e della ricostruzione post-guerra, tra coraggio e libertà

Storie di donne, che hanno avuto un ruolo fondamentale durante la Resistenza italiana. Storie spesso taciute o – per pudore – non sufficientemente raccontate che possono incoraggiare ragazze e ragazzi a crescere nel rispetto tra pari e far capire, in particolare alle bambine, che il soffitto di cristallo si può infrangere. Su questo filo conduttore, domenica 26 novembre l’ANPI provinciale di Udine propone la presentazione del libro “Partigiane” (Edizioni People, 2023) cui parteciperà Amalia Perfetti, co-autrice del volume e componente del Coordinamento donne ANPI nazionale. Da Ada Gobetti a Teresa Mattei, passando per Renata Viganò e Ursula Hirschmann, il libro racconta le storie di “incredibile coraggio e immensa libertà” di dieci donne che decisero di ribellarsi ai nazifascisti. Scelsero di partecipare alla Resistenza e rischiarono la vita, sfidando il nemico, i pericoli, e l’immagine stessa di donna che il governo fascista aveva forgiato. Anche dopo il 25 aprile 1945, furono protagoniste della ricostruzione e della rinascita del nostro Paese, facendosi portatrici di idee di pace, libertà, uguaglianza, per un’Italia e un’Europa diverse da quelle in cui erano cresciute

L’incontro, realizzato in collaborazione con Libreria Moderna Udinese e con il sostegno del Comune, si terrà alle 18.00, nella Sala Eventi dell’ex caserma Osoppo, (in via Brigata Re, 29) ed è con ingresso libero. Alla serata interverrà anche la presidente dell’ANPI di Udine Antonella Lestani. La conversazione sarà, inoltre, impreziosita da letture a cura di Federica Vincenti, che sarà accompagnata dal trio CantaStoria. Poi, lunedì 27 novembre, alle 11.00, Amalia Perfetti sarà alla scuola primaria “Silvio Pellico” di S.Osvaldo, dove incontrerà le alunne e gli alunni delle classi terze cui presenterà la versione illustrata a fumetti del libro “Partigiane”.

I due appuntamenti rientrano nella rassegna di tre eventi dal titolo “Quel gradino in più. La scelta coraggiosa di essere partigiane” che punta a far conoscere il contributo che le donne diedero alla liberazione del nostro Paese dal nazifascismo e alla rinascita materiale, civile e morale della nostra società: una storia rimasta a lungo sepolta e ancora troppo ignorata. La rassegna si concluderà venerdì 12 gennaio 2024 con la presentazione della lettura scenica “Io voglio andare a fare la partigiana – canzoni, voci e donne ribelli della Resistenza”, con Caterina Comingio, Carlotta Del Bianco e Anna Garano che si esibiranno, dalle 20.30, in sala “Criscuolo”, a Cussignacco.