Domenica in musica a Villa de Claricini Dornpacher con il Trio di Genova

Appuntamento nel segno della musica classica domenica 21 agosto 2022 con inizio alle ore 19.30 a Villa de Claricini Dornpacher. La dimora seicentesca alle porte di Cividale ospiterà infatti il concerto del Trio di Genova, ensemble composto da Vittorio Costa Balossi (pianoforte), Veronica Nosei (clarinetto) e Andrea Bellettini (violoncello), il cui repertorio spazia dal Settecento alla musica contemporanea. Il Trio di Genova ha intrapreso da tempo un’opera di valorizzazione del repertorio per trio con clarinetto, esplorando, accanto ai noti capolavori, il consistente corpus di opere poco conosciute. Attraverso un paziente lavoro di ricerca ha raccolto e catalogato oltre seicento composizioni originali e un centinaio di trascrizioni, probabilmente l’archivio più completo oggi esistente. I componenti del trio hanno compiuto gli studi presso i Conservatori di Genova, La Spezia, Bologna, perfezionandosi successivamente con prestigiosi docenti tra cui M. Damerini, S. Perticaroli, B. Mezzena, F. Rossi, J. Widmann e ottenendo diplomi superiori presso importanti istituzioni quali il Mozarteum di Salisburgo e la Scuola di Musica di Fiesole. L’intensa attività concertistica li ha portati ad esibirsi in Italia e all’estero, suonando in sedi prestigiose e per importanti festival. Parallelamente all’attività del trio i suoi componenti tengono concerti come solisti, anche con orchestra, e partecipano all’attività di altre formazioni da camera quali ad esempio l'Insieme Concertante Strumentisti del Teatro alla Scala e i Cameristi della Scala. In queste vesti si sono esibiti in sale quali la Carnegie Hall di New York, la Mozart Saal di Salisburgo, il Gasteig di Monaco, Il Teatro Carlo Felice di Genova, e hanno conseguito numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Di particolare prestigio anche le registrazioni effettua segnalare le registrazioni effettuate per la RAI e per emittenti private e l’attività didattica al Conservatorio “Verdi” di Torino e al Conservatorio “Paganini” di Genova. Il programma della serata prevedrà l’esecuzione del Trio op. 3 in re minore di Alexandre Zemlinsky e, di Hermann Zilcher, le Danze Mozartiane e il Trio in la minore op. 90 in forma di variazioni.