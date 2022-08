Grisaglia gauche

Quindici anni fa ci pensò la sinistra del Pd in formazione a proporlo. D’altra parte, era sempre in tv, nel canale progressista, dove infiorettava aneddoti e spiegazioni matematiche. Poi ci ha pensato qualche fuoriuscito da una delle formazioni più a sinistra del Pd a farne il simbolo di una campagna regionale. Poi, ancora, in Europa, proposto da chi non aveva votato la legge elettorale renziana e del triestino. Ora, a rappresentare, tutti i progressisti del Fvg, grazie, come scritto, a un intervento di un cittadino pisano. Qualcuno, voce raccolta, pare dica che manchi solo il condominio, che non abbia età ne’ stanchezza…ma come si fa a non chiedere un impegno a chi ha fatto il Sindaco anni fa in uno dei luoghi della destra leghista? In ogni caso, avanti con la grisaglia di sempre e soprattutto: Buon Lavoro. Zihal