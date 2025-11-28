Domenica prossima a Maniago giornata di sport, inclusione e diritti con le associazioni sportive del territorio

Giochi, stand informativi, sport pratici e inclusivi trasformeranno piazza Italia a Maniago in una vera e propria arena a cielo aperto. Domenica 30 novembre dalle 9 alle 13 “Un campo per tutti” con protagoniste le associazioni sportive del territorio, che si rivolgeranno a bambini e ragazzi della fascia d’età 6-14 anni proponendo roller, scacchi, sci alpino e sci paralimpico e dir, tiro con l’arco, tennis paralimpico, atletica, orienteering, cricket e ciclismo paralimpico, stand informativi e di incontro di nuoto e nuoto paralimpico dir. Alcune delle attività saranno allargate agli atleti con disabilità intellettive e/o relazionali, per promuovere inclusione e partecipazione.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della co-progettazione tra l’Ambito territoriale sociale Valli e Dolomiti friulane e la Cooperativa sociale Itaca, in concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre) e la Giornata nazionale dell’albero (21 novembre). L’evento ha come slogan “Giocare è un Diritto. Insieme è più bello!”, e mira a diffondere una cultura di comunità sensibile, aperta e accogliente, mettendo in rete le risorse territoriali. Saranno coinvolte numerose associazioni sportive che offriranno dimostrazioni e attività dirette, incluse discipline specificamente paralimpiche, a testimonianza concreta che lo sport è per tutti.

CO-PROGETTAZIONE E DIRITTI: CREARE UNA CULTURA INCLUSIVA

L’evento “Un campo per tutti” nasce dalla sinergia tra l’Ambito territoriale sociale Valli e Dolomiti Friulane e la Cooperativa sociale Itaca per contribuire attivamente a diffondere una cultura di comunità inclusiva e accogliente. Un modello di collaborazione pubblico-privato che valorizza il lavoro quotidiano di volontari, tecnici ed insegnanti, e si pone l’obiettivo di far conoscere nuove realtà e di presentarsi ai cittadini come un servizio di promozione sociale. L’iniziativa non si limita alla mattinata in piazza, ma è stata preceduta da interventi educativi curati dall’équipe di Itaca in alcune scuole del territorio, finalizzati ad affrontare i temi dell’inclusione e dei diritti dell’infanzia e adolescenza. In piazza Italia sarà inoltre allestito uno stand congiunto del Servizio Sociale e di Itaca, dove gli educatori proporranno laboratori e attività per raccogliere ed elaborare le riflessioni dei bambini e dei ragazzi presenti sui concetti fondamentali di inclusione, diritti e benessere. Inoltre, il Servizio sociale si presenterà nella pluralità e ricchezza che le sue diverse aree di intervento mettono in campo a favore del benessere di minori, famiglie e adulti.

LO SPORT È PER TUTTI: INCLUSIONE PARALIMPICA IN PRIMO PIANO

L’aspetto centrale della manifestazione sarà l’offerta sportiva e ludica, interamente curata dalle associazioni del territorio. L’evento ha ottenuto il patrocinio di Coni Fvg e del Comitato italiano paralimpico Fvg, che sarà presente con un proprio stand.

Un’attenzione mirata verrà riservata alla promozione delle discipline che favoriscono la partecipazione di tutti, abbattendo le barriere. Tra le diverse associazioni in campo, molte proporranno attività Dir (Disabilità intellettiva relazionale) e specificamente Paralimpiche, eccole nel dettaglio: la Maniago Nuoto presenterà uno stand dedicato al nuoto paralimpico dir con la presenza di alcuni atleti, la Arcobaleno onlus di San Vito al Tagliamento offrirà il tennis paralimpico con la presenza di alcuni atleti, lo Jouf Ski team di Maniago creerà un contesto pratico per sperimentare lo sport paralimpico, la Trivium Spilimbergo sarà presente con il ciclismo paralimpico.

Ad arricchire il ventaglio di proposte ci penseranno la Polisportiva Montereale Valcellina con i roller, il Gruppo Arcieri Maniago, il Circolo Scacchi Maniago e il Circolo Scacchi Spilimbergo, l’Atletica Vajont, la Semiperdo Orienteering Maniago con le loro ben note discipline, mentre la cooperativa Nuovi Vicini ci sarà con il cricket, Zucs di Spilimbergo con giochi ed attività ludiche, la Croce Rossa italiana Comitato Maniago -Spilimbergo con uno stand informativo.

I PROTAGONISTI E IL PROGRAMMA DELLA MATTINA

La mattinata, che si arricchisce grazie al patrocinio del Comune di Maniago e alla collaborazione della Pro Maniago, che ha incluso il programma negli eventi natalizi, si aprirà alle 9 con il ritrovo in piazza Italia e il saluto delle autorità, alle 9.15 l’apertura dello stand Servizio Sociale-Itaca e l’avvio dei laboratori, alle 9.30 inizio delle attività ludico-sportive con le associazioni che andranno avanti sino alle 13. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.