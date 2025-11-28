Telethon torna a invadere Udine, in centro. intrattenimento per tutti. Inevitabili disagi per il traffico

Illuminazione speciale, musica eterea e una staffetta di dj capitanata da Fargetta. La città di Udine si prepara a vivere un weekend di sport, partecipazione e solidarietà in occasione della 27esima edizione di Telethon. Va aggiunto che ogni iniziativa di tali dimenzioni ha effeti collaterali sulla viabilità della città, un prezzo da pagare per molti accettabile ma che altri vivono come un problema. Detto questo e tornando all’evento, saranno oltre mille le squadre che quest’anno parteciperanno alla staffetta unicum in Italia, che porterà nel fine settimana del 29 e 30 novembre più 26.000 corridori.

Per tutte loro e per le famiglie, i colleghi e gli amici l’amministrazione comunale ha deciso di accompagnare la celebre Staffetta 24×1 ora con un articolato programma di iniziative collaterali pensate per animare il centro cittadino e coinvolgere tutti.

Nel presentare il programma, l’Assessore e Vicesindaco Alessandro Venanzi sottolinea la forte collaborazione tra il Comune di Udine e la Fondazione Telethon: “Telethon è molto più di un evento sportivo e solidale, dopo oltre 25 anni è diventato a tutti gli effetti un patrimonio della nostra comunità. Ogni anno migliaia di di persone scelgono di partecipare alla staffetta, che oggi rappresenta un vero unicum italiano grazie alla fondazione Telethon, a cui abbiamo peraltro conferito il sigillo della città per lo straordinario valore solidale che regala ogni anno a Udine. Abbiamo voluto arricchire l’edizione 2025 con iniziative inedite e coinvolgenti, per rendere la città ancora più viva e favorire la massima partecipazione di tutte le persone iscritte e coinvolte. Udine risponde sempre con entusiasmo quando si parla di solidarietà, e siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce sport, ricerca e comunità».

“Guarda da qui le luci della città”

In Piazza Libertà, accanto alle luminarie e alle proiezioni che già animano il centro storico per il Natale e che per l’occasione, come l’anno scorso, saranno accese tutta la notte, sarà installata una grande sfera luminosa sospesa, personalizzata con il nuovo logo del Comune di Udine. La struttura, accesa 24 ore su 24, fungerà da elemento scenografico e da strumento di comunicazione istituzionale, illuminando la piazza come simbolo visivo la strettissima collaborazione della città con Fondazione Telethon.

“Sarà la musica che gira intorno”

Suggestiva e completamente inedita per il Friuli Venezia Giulia sarà poi la proposta in Piazza Duomo, dove andrà in scena il “Pianista Fuoriposto”: in diversi orari tra sabato e domenica un artista si esibirà sospeso a diversi metri d’altezza insieme al suo pianoforte. L’effetto scenico, sostenuto da un impianto dedicato di luci e amplificazione, promette emozione e stupore, una performance unica, che mai si era vista in Regione.

“Ho voglia di dance all night”

La musica troverà uno spazio no-stop dedicato in Piazza Venerio, dove alle 21 del sabato salirà sul Palco il famoso dj Mario Fargetta. Ma non finisce qui: per la due giorni di Telethon si alterneranno DJ in un contesto di festa continua con la piazza animata a partire già dal sabato pomeriggio con alcuni dei più noti artisti della consolle locali, da Alejandro Garrido a Carlo P, da Cris DJ a Emistore e poi ancora Riccardo Viscardis, Federico Cozzi, G. Stellato e Kris Simon.

L’indomani, domenica 30 novembre l’energia proseguirà dalle ore 10 del mattino con nuovi DJ set che introdurranno, alle ore 15, il concerto dei The NuVoices Project, ensemble gospel diretto noto per il suo repertorio pop, rock e gospel, reinterpretato in chiave moderna.