Don Ciotti domani a Paluzza per la chiusura del Corso sui boschi

Prosegue anche oggi (sabato) in Carnia, il breve corso di formazione che ha lo scopo di far crescere la conoscenza e la consapevolezza sullo stato delle nostre foreste.

“Nel cuore del Bosco 1 – Foreste e veri valori”, l’iniziativa proposta da CasaComune e da Legambiente FVG, CAI e Mountain Wilderness, con la partecipazione di esperti e studiosi di fama nazionale, prevede questa sera alle 21 presso il CeSFAM di Paluzza anche un incontro aperto alla popolazione dal titolo “QUALE FUTURO PER I BOSCHI NEL TEMPO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI”. Ne parleranno gli esperti presenti al seminario.

Domani, domenica 26, il Corso si concluderà affrontando il tema dei Servizi ecosistemici (opportunità e rischi) e quello del ruolo delle certificazioni nella gestione sostenibile delle foreste. La chiusura è affidata a don Luigi Ciotti, il fondatore del Gruppo Abele, di Libera, l’associazione che lotta contro le mafie e di Casa Comune, che nel suo mintervento prenderà spunto dall’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.