Università delle LiberEtà del Fvg in trasferta alla Libreria Friuli

Martedì 28 maggio 2024 riprende la collaborazione tra Università delle LiberEtà e Libreria Friuli con il ricco calendario di LEZIONI/CONFERENZE previsto fino ad aprile 2025. Si tratta di lezioni vere e proprie, a cura dei docenti delle LiberEtà ma condotte “fuori dall’aula” per raggiungere un nuovo pubblico, inedito ma non per questo meno curioso. Appuntamento quindi in Libreria Friuli (Via Dei Rizzani 1/3, Udine): l’incontro di MAGGIO si intitola LETTURA E SCRITTURA CREATIVA ed è condotto da CLAUDIA SFILLI .

Scrittrice, CLAUDIA SFILLI ha pubblicato i testi per bambini “Parola di Napoleone” e “Se mi dai una monetina”, la raccolta di racconti “Il respiro del Capricorno” e i romanzi ” L’ora più silenziosa” e “L’Urlo”. Dal 1990 segue studenti in difficoltà nelle materie umanistiche e nella lingua italiana. Insegna all’Università delle LiberEtà del FVG – ETS dal 2016: il suo prossimo corso, intitolato proprio LETTURA E SCRITTURA CREATIVA partirà a giugno. Negli ultimi anni ha scritto lo spettacolo teatrale portato in scena dagli studenti del corso di TEATRO sempre organizzato dall’Unviersità delle LiberEtà e diretto da PAOLA FERRARO, l’ultimo è stato TEMPO DI VOLARE andato in scena il 24 maggio 24 al teatro San Giorgio di Udine. Gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; per approfondire gli argomenti, ad ogni lezione tenuta alla Libreria Friuli seguirà un corso condotto dallo stesso relatore nella sede dell’Università delle LiberEtà.