“La Tua Acqua”, il progetto di educazione ambientale chiude con numeri da record

Si chiude con successo e con numeri da record la sesta edizione del progetto di educazione ambientale promosso da Livenza Tagliamento Acque “La Tua Acqua”. Sono ben 201 le classi, per circa 4 mila alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado dislocate tra Veneto Orientale e Friuli Occidentale (il bacino in cui opera LTA) che hanno aderito complessivamente all’iniziativa.

Le attività sono state caratterizzate da incontri in classe con approfondimenti su temi a scelta, quali il ciclo idrico naturale e integrato, il recupero e depurazione delle acque, la qualità dell’acqua e l’inquinamento, ma anche l’impronta idrica e come gli stili di vita influiscono nel consumo d’acqua con approfondimenti sulle pratiche di gestione sostenibile della stessa.

Una proposta educativa che ha voluto contribuire a formare le nuove generazioni sulle questioni ambientali e che dai numeri conferma di essere ormai entrata a pieno titolo nelle attività formative scolastiche; questo grazie anche ad una modalità di approfondimento particolarmente interessante come le visite guidate al Parco delle Fonti di Torrate dove una guida esperta nel corso dell’anno ha accompagnato gli studenti alla conoscenza dell’acqua, rispondendo a domande e curiosità. Iniziativa alla quale hanno aderito una sessantina di classi.

“Il progetto “La Tua Acqua” si conferma essere un’iniziativa altamente formativa, molto importante e significativa che riscuote numerosa partecipazione – sottolinea il Presidente di LTA, Andrea Vignaduzzo; crescere una generazione attenta alle questioni ambientali è una responsabilità sociale che coinvolge tutti, un testimone che la nostra azienda ha raccolto già da diverso tempo”.

Questo progetto ha incluso inoltre un concorso a parte, per le classi aderenti, dedicato alla “Banda dell’Acqua”, ossia i personaggi tipici che hanno animato e caratterizzato i vari filoni di attività proposti alle classi. Gli elaborati ricevuti sono stati valutati da una giuria, tenendo in considerazione l’originalità e la creatività degli stessi e premiando i migliori con la partecipazione ad una giornata all’insegna del divertimento e dell’educazione ambientale al Parco delle Fonti di Torrate. Una giornata di festa che si è tenuta venerdì 24 maggio e che ha accolto all’interno del Parco le quattro classi vincitrici. Si tratta della classe 3°A della Scuola primaria “E. De Amicis” di Sacile, della classe 3°C della Scuola primaria “G. Marconi” di Fontanafredda e delle classi 1°P e 2°P della Scuola secondaria di I grado “D. Bertolini” di Portogruaro. Per l’occasione sono stati organizzati tanti giochi, con merenda e pranzo offerti ai ragazzi e la consegna di uno zainetto e di una borraccia loggati LTA a tutti i partecipanti.