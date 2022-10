“Donne allo Specchio: scrittrici a confronto a Tavagnacco. Dialoghi tra penne, ricordi e desiderio di emancipazione”

Al via a Tavagnacco la rassegna di scritture al femminile “Donne allo specchio: scrittrici a confronto – Dialoghi tra penne, ricordi e desiderio di emancipazione”. La rassegna, messa a punto dall’Assessorato alla Cultura e Pari opportunità e dalla Biblioteca Comunale, prevede il confronto fra due scrittrici per ognuno dei tre incontri previsti ed ha l’obiettivo di mettere a fuoco alcuni aspetti dell’universo femminile. “Le donne oggi riescono ad occupare posizioni apicali – interviene l’Assessore alle Pari Opportunità prof. Ornella Comuzzo - e spesso raggiungono risultati elevati in molti campi, tuttavia gli stereotipi di genere costituiscono ancora ostacoli alla loro piena realizzazione e al loro completo riconoscimento sociale e professionale. Le scrittrici protagoniste della rassegna rifletteranno sui profondi cambiamenti che hanno riguardato il ruolo della donna, soprattutto a partire dal secolo scorso e testimonieranno cosa significhi essere donne impegnate nella scrittura. Saranno Donne raccontate dalle Donne, per condividere, riflettere e diffondere una visione al femminile della nostra società.” Il primo degli appuntamenti si terrà venerdì 7 ottobre alle ore 18.30 presso la sala consiliare Egidio Feruglio a Feletto Umberto. La scrittrice Bianca Agarinis Magrini presenterà il libro “Cime tempestose. Alpinismo al femminile e storie d’amore” e si confronterà con Floreana Nativo autrice del libro “Schegge. Storie di vita vittoriana”.