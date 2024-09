Dopo gli ottimi risultati con oltre 4.400 visitatori nel corso dell’estate, la mostra “ALTAN. Terra, omini e bestie” viene prorogata fino al 13 ottobre 2024

Da giugno 2024, a Palazzo Frisacco a Tolmezzo (UD) è possibile visitare la mostra “ALTAN. Terra, omini e bestie”, a cura di Giovanna Durì in collaborazione con Kika Altan, omaggio a Francesco Tullio Altan, disegnatore vivente tra i più importanti in Italia, ma soprattutto “antropologo narratore” e grande osservatore.

Sin dalla sua inaugurazione sono oltre 4.400* i visitatori che hanno raggiunto Palazzo Frisacco per ammirare le tavole e i disegni del noto vignettista, tutti ispirati al tema della salute del pianeta, focus principale dell’esposizione organizzata dall’Amministrazione Comunale di Tolmezzo, dall’Ente regionale patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia-ERPAC e dal Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” in base ad uno specifico accordo, e con la collaborazione di PromoTurismoFVG.

Visto l’importante successo registrato in questi mesi, l’Amministrazione Comunale di Tolmezzo ha approvato con apposita delibera la proroga dell’esposizione fino a domenica 13 ottobre 2024 e ha messo a punto un calendario di visite guidate aperte al pubblico a cura della curatrice Giovanna Durì. Le visite guidate si terranno nelle giornate di lunedì 9 settembre, domenica 22 settembre in occasione della Festa della Mela, lunedì 23 settembre e domenica 13 ottobre, in occasione della manifestazione Il Filo dei Sapori. Il costo delle visite guidate è sostenuto dall’Amministrazione Comunale e i visitatori potranno quindi usufruirne al solo prezzo del biglietto della mostra (pari a € 5,00).

La proroga della mostra consentirà inoltre di organizzare alcune visite guidate dedicate alle scuole del territorio.

«Il dato di affluenza registrato in questi mesi alla mostra di Altan è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale e ci ha portati a scegliere di prorogare l’esposizione fino al 13 ottobre, per consentire a un maggior numero di visitatori di poter accedere alla mostra – commenta Laura D’Orlando, Vicesindaco e Assessore alla Cultura della Città di Tolmezzo». «Questo successo – prosegue – conferma che la scelta di puntare sulla cultura e sul sostegno ad eventi culturali di rilievo per attirare turisti e visitatori a Tolmezzo è stata premiante. Continueremo quindi il nostro impegno in questa direzione, per contribuire alla creazione di una destinazione culturale e promuovere la crescita economica, la coesione sociale e una nuova vitalità della città. Si tratta di un percorso a lungo termine, che l’Amministrazione Comunale intende perseguire anche nei prossimi anni, in sinergia con le realtà locali e gli altri enti della nostra Regione. Un ringraziamento particolare va alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ai co-organizzatori dell’esposizione, ERPAC, PromoTurismoFVG e Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, con i quali siamo felici di condividere questo successo».

La mostra è visitabile a Palazzo Frisacco a Tolmezzo (UD) fino al 13 ottobre, negli orari 10.00-12.30 / 15.00-19.00, ogni giorno escluso il martedì. Nelle giornate di domenica 22 settembre e domenica 13 ottobre la mostra sarà aperta con orario continuato.

Il costo del biglietto di ingresso è di € 5,00 (gratis con FVGcard).

Le visite per gruppi o scolaresche si potranno prenotare direttamente, contattando la sede di Palazzo Frisacco, chiamando il numero 0433 41247 o scrivendo una mail a candonifrisacco@gmail.com