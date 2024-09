“Sbaracco” in provincia di Udine il 7 settembre: 76 le aziende aderenti

Il quadro degli aderenti allo Sbaracco in provincia di Udine è definitivo. E Confcommercio lo rende noto, informando che sono 76 le aziende protagonista del “fuoritutto” del commercio in programma sabato 7 settembre, con capi e articoli in sconto fino all’80%.

Nel dettaglio, si contano 36 ditte di Udine, 10 di Lignano Sabbiadoro, 6 di Latisana, 6 di San Daniele, 5 di Tarvisio, 2 di Tricesimo, 2 di Villa Santina e una nei Comuni di Basiliano, Codroipo, Gemona, Moggio Udinese, Pasian di Prato, Porpetto, Ragogna, San Giorgio di Nogaro e Sappada. «Una formula che unirà una volta ancora montagna e mare, capoluogo e centri più piccoli», sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon. «Nel ringraziare i Comuni che hanno dato il patrocinio e Terziaria Cat Udine per la gestione amministrativa, non possiamo che essere soddisfatti di una partecipazione così importante».

L’obiettivo è quello di «un’edizione speciale che colori i nostri centri storici di arancione, con le vetrine dei negozi piene di palloncini che verranno naturalmente consegnati ai bambini. Sarà una giornata per rendere gli acquisti divertenti e soprattutto convenienti. Visto il periodo – sottolinea ancora il presidente di Confcommercio Federmoda Udine –, puntiamo a un evento che coinvolga residenti e clientela straniera. Non sono infatti mancate le promozioni in Carinzia e in tutta l’Austria».

Come nel resto d’Italia, dove negozi di alto livello stanno proponendo l’esperienza di spulciare tra i capi delle collezioni del passato, «anche noi cercheremo di proporre super sconti sui magazzini di parecchi anni fa. L’idea, che piace, è di recuperare gli “archivi” di negozi storici, librerie e ovviamente punti vendita di moda, scarpe, borse e abbigliamento».

ADESIONI SBARACCO 2024