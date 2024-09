Fotovoltaico: Martines-Pozzo (Pd), megaparchi avanzano, Regione ferma. Honsell: “Scoccimarro smentito, ignorata la comunità di Santa Maria la Longa

«Gli stravolgimenti che stanno subendo diverse fette del territorio non sono accettabili, come non è ammissibile che tutto passi sulla testa dei sindaci e dei territori stessi. E mentre i megaparchi agrivoltaici avanzano, la Regione (sia Giunta che consiglieri di centrodestra) non solo continua a restare completamente immobile e inerme, ma autorizza tali impianti continuando a ignorare il problema, visto che non si dota degli strumenti necessari per affrontarlo». Lo affermano i consiglieri regionali Francesco Martines e Massimiliano Pozzo (Pd) in riferimento alla richiesta di realizzare un impianto per la produzione di energia di circa 17 ettari tra Santa Maria la Longa e Bicinicco.

«Questo non è affatto il primo episodio, l’emergenza denunciata da anni dai sindaci, sta diventando infatti strutturale, con problematiche che si replicano da anni». Poco più di un mese fa – ricordano i due esponenti dem – è passato in commissione il Piano energetico regionale dove un corposo capitolo è dedicato al fotovoltaico e alla necessità di individuare le aree idonee a seguito del recente decreto ministeriale. «Ci chiediamo che tutele ambientali e paesaggistiche hanno questi territori, se si sta tendendo conto dell’impatto sui cittadini e sulle aziende vicine (tra cui diverse di notevole valore produttivo), che controlli ci saranno sul valore agricolo del progetto e quali benefici energetici ci saranno per la popolazione. Quello che è chiaro, per ora, è che si calpestano le prerogative dei territori e di chi è stato eletto per governarli, i sindaci ai quali viene fatto passare tutto sopra la loro testa. Lo sviluppo va sostenuto, ma allo stesso tempo vanno preservati i territori da interessi di parte e speculazioni e per fare questo i sindaci hanno bisogno di strumenti e sostegno che dalla Regione continuano a non arrivare». Oltre alla necessità di normative, concludono Martines e Pozzo, «serve un’azione politica (vista anche l’affinità tra governo regionale e nazionale) a difesa del territorio, per trovare rapporti ragionevoli fra la dimensione del territorio e quella degli impianti realizzati da questi grandi gruppi».

Honsell Regione approva impianto fotovoltaico a Santa Maria la Longa: Scoccimarro smentito, la comunità ignorata

“È scandaloso che qualora un Sindaco esprima parare contrario ad un’opera impattante, che di fatto impoverisce terreni agricoli di pregio, il suo parere non venga accolto! Abbiamo decine di chilometri quadrati di aree industriali e militari dismesse, che spesso richiederebbero di essere bonificate, e cosa va a fare la Regione? Autorizza, con il parere contrario del Sindaco di Santa Maria la Longa, un impianto fotovoltaico di 17 ettari a favore dei “padroni dell’energia”. In Consiglio Regionale ci era stato assicurato dall’Assessore Scoccimarro che con i nuovi emendamenti approvati non ci sarebbero più state autorizzazioni selvagge. Cosa è successo? Se l’opinione della comunità non conta più nulla di fronte alle logiche degli utili finanziari, allora la democrazia ha irrimediabilmente perso. Faremo, come Open Sinistra FVG, un’interrogazione per capire come sia possibile il saccheggio dell’ambiente nel nome di una pseudo-sostenibilità.” Così si è espresso il Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.