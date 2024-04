Doppia preferenza di genere: il Pd del Fvg si mobilità, oggi l’illustrazione della proposta di legge 

Oggi, lunedì 15 aprile alle ore 14,30 a Trieste, nella sede del Consiglio regionale-sala Gialla, in piazza Oberdan 6, si terrà una conferenza stampa durante la quale i consiglieri regionali del Pd Manuela Celotti, Laura Fasiolo e Francesco Russo (Pd), insieme alla segretaria del Pd Fvg, Caterina Conti, alla portavoce regionale delle Donne democratiche, Ilaria Celledoni e a quella nazionale, Roberta Mori illustreranno le iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare l’introduzione della doppia preferenza di genere attraverso una proposta di legge (primo firmatario Russo), la cui discussione è prevista a maggio in Consiglio regionale, e un ordine del giorno che verrà inviato in tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia, affinché venga votato nei Consigli comunali.