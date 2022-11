Doppio appuntamento con gli Amici della Musica di Udine la prossima settimana

Musica da camera come sempre in primo piano, a partire dal concerto in programma per la Stagione n. 101 al teatro Palamostre, mercoledì 30 novembre alle ore 19:22, quando arriveranno dalla Svizzera il clarinettista Fabio Di Casola e la pianista Paola De Piante Vicin. Si tratta del primo clarinetto dell’Orchestra della Radio di Zurigo e di un’artista di origini italiane che, oltre a essere una pianista dalle doti indiscutibili, è anche letterata e ricercatrice. Presenteranno alcune della più trascinanti pagine scritte per questa formazione, come la sonata di Camille Saint Saens e brani di Clara e Robert Schumann. Non mancheranno esempi del repertorio del ‘900, tra cui la sognante sonata di Francis Poulenc e una pagina della compositrice Marie Elisabeth von Sachsen-Meiningen, che sarà una vera propria sorpresa per il pubblico.

Gli eventi degli Amici della Musica proseguono venerdì 2 dicembre, quando alle ore 17 è attesa una colonna del pianismo mondiale, Philippe Entremont. Accanto a lui, la concertista friulana (e presidente del sodalizio) Luisa Sello, che lo affianca ormai da 10 anni, per proporre un programma tutto francese, con i capolavori di Saint Saens, Poulenc e Debussy, oltre alle meno conosciute opere delle compositrici Cecile Chaminade e Germaine Tailleferre. Il concerto ha anche lo scopo di presentare l’ultima registrazione discografica del duo, il nuovo Cd “French Music with Flute”, pubblicato da Da Vinci Classic.

La rassegna, che si concluderà nell’aprile 2023, è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della Bcc Banca di Udine, NordGroup e Abau Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, Ente Regionale Teatrale, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.

Biglietti acquistabili in prevendita su Vivaticket o presso il box office del Palamostre o, in alternativa, direttamente all’ingresso di ogni concerto fino a esaurimento posti. Per i possessori di Fvg Card l’ingresso è gratuito. Info su www.amicimusica.ud.it.