Sono 50 gli studenti candidati U.P.S.U. per la rappresentanza d’istituto udinesi

“Cinquanta tra ragazzi e ragazze, frequentanti gli istituti superiori dell’ex provincia udinese, si sono candidati negli ultimi giorni come liste affiliate al progetto U.P.S.U Oggi e domani, giornate delle elezioni, si deciderà, si legge in una nota per il futuro di questo progetto.” “Il progetto Uniti per le Scuole a Udine è pronto, dopo mesi di organizzazione e ricerca di candidati competenti, a presentarsi con 12 progetti comuni aventi scopo di migliorare, le scuole interessate, attraverso progetti studiati quali lo Statuto PCTO-Terza Area, il Codice anti-molestie, lo sportello Consultoriale Scolastico, la Commissione Paritetica, la settimana della Didattica Alternativa e il Bilancio economico attivo e condiviso. Non potendo, in molte scuole, affiggere locandine e/o girare per le classi, si è dovuto ricorrere ai social e all’organizzazione di una assemblea stile “d’Istituto” così da poter esplicare i propri programmi elettorali; le liste si sono affiliate facilmente in quanto credono nel progetto, nelle sue iniziative e sono stanche che il corpo studentesco non sia al centro delle decisioni comunitarie d’Istituto pur avendo dei seggi in consiglio d’Istituto. Tutti i progetti e le iniziative sono visualizzabili sul sito listainteristitutoupsu.blogspot.com e sulle pagine Instagram affiliate; l’obbiettivo dunque è quello di riorganizzare velocemente la rappresentanza studentesca.