Doppio concerto a Cormons nell’ambito di Suns Europe

Venerdì 23 luglio, ancora alle 21, (in collaborazione con Associazione Amîs da Mont Quarine), il Festival delle arti in lingua minorizzata, Suns Europe, si sposterà a Cormons. All’esterno della Cantina produttori Cormons, in via Vino della Pace 31 (all'interno in caso di maltempo) si prevede una serata da non perdere all’insegna di un’incredibile commistione di lingue e generi. Si comincerà con gli Ezpalak, uno dei gruppi più potenti della già grintosa scena musicale basca. La band ha pubblicato due album con un’identità sonora molto precisa fatta da chitarre enormi, psichedelia, noise e riffs da pugno nello stomaco. A seguire a esibirsi saranno gli Orko Trio, un gruppo di jazzisti bisiachi dall’animo punk che per l’occasione incontreranno il blues dei Colli Orientali di Fabian Riz, per uno dei connubi più bizzarri ed eccitanti che la musica friulana ricordi. Un vigoroso frullato di jazz, funk, psych, hardcore, nuove esplorazioni e poesia. “Un cuartin di neri e une bussade tal mieç dai voi”. Ingresso gratuito, prenotazioni: https://www.sunseurope.com/ fur/ezpalak-pais-basc-e-orko- trio-e-fabian-riz-friul/ . I concerti proseguiranno fino al 1° agosto. In particolare il 24 luglio, in piazza Venerio a Udine ci sarà Suns Friûl, il 31 luglio, al Castello di Udine il concertone di Suns Europe! Ingresso gratuito, info e prenotazioni su www.sunseurope.com.