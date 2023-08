E’ morto l’ex segretario socialista Gianni Bravo

Gianni Bravo è morto mercoledì 23 agosto all’età di 89 anni all’ospedale di Udine dove era ricoverato. Fu imprenditore e da presidente della Camera di Commercio di Udine, inventò il marchio “Made in Friuli”. Molti lo ricordano anche per la sua attività politica ed in particolare per la carica di segretario del Psi regionale. Fra i commenti quello del presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga che in una breve nota dice: “La scomparsa di Gianni Bravo segna la perdita di una figura che ha dato molto al Friuli Venezia Giulia”. “Bravo è stato un uomo di passione civile che ha contribuito con impegno e idee ai processi di modernizzazione del Friuli Venezia Giulia, partendo da una solida formazione ed esperienza politica per giungere a esiti manageriali attraverso la fondamentale stagione alla guida della Camera di commercio di Udine. È un pezzo della nostra storia che se ne va – questo il pensiero di Fedriga – ma che lascia alla sua comunità intuizioni e semi di entusiasmo”.