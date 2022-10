E’ Renzo Liva il nuovo segretario regionale del Pd Fvg

L’ex consigliere regionale pordenonese è stato eletto segretario regionale del partito questa mattina all’assemblea riunita a Palmanova superando Chiara Da Giau. I delegati regionali dei Dem si sono espressi con 45 voti su 79 totali in favore di Liva mentre la sfidante, la consigliera regionale Chiara Da Giau, di Porcia, si è fermata a 33 voti. Liva, responsabile economico del Pd regionale, con un passato da sindaco di Roveredo in Piano e da consigliere regionale, era considerato il favorito, anche perché nelle ultime settimane aveva ottenuto il sostegno del sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, terzo candidato poi ritiratosi dalla corsa. Non sarà compito facile per il neo eletto ricomporre il Pd dopo le dimissioni di Cristiano Shaurli calcolando anche che dovrà gestire le prossime elezioni in Friuli Venezia Giulia del prossimo anno. Dopo la proclamazione dell’elezione da parte della presidente dell’assemblea Tamara Blazina, il primo apprezzamento del neosegretario è stato per “il clima in cui si è svolta questa competizione, che è stata un confronto. Se siamo sereni, siamo capaci di dare buone dimostrazioni e da oggi in poi – ha continuato – dovremo darne tante perché il percorso è ‘in salitissima’. Ma oggi siamo tutti più forti”.

“Non sono un traghettatore – ha precisato Liva – sono uno che si assume un impegno per portare il Pd fino a un certo punto, ma nella pienezza dei poteri e traguardando al dopo. E dopo ci sarà comunque il Pd”.

“Ho visto che c’è già un fuoco di sbarramento – ha detto parlando della coalizione da costruire alle elezioni regionali – ma sono posizioni che andremo a vedere. Noi pensiamo che se si vuole battere la destra bisogna mettersi insieme, mantenendo le nostre differenze. Proprio perché siamo diversi possiamo essere competitivi. Io mi focalizzerò soprattutto in un’ottica regionale e – ha precisato Liva – forse qui troviamo le condizioni per parlarci”. Rivolgendosi a Chiara Da Giau, il nuovo segretario ha annunciato che “per lei sarà la prima telefonata”, invitandola a “portare il suo contributo sui giovani e sul rinnovamento”.

Da parte di Da Giau è venuta la conferma che “quando la democrazia si esercita e le persone scelgono non può esserci amarezza. È positivo anche il fatto che siamo stati in due a candidarci, questo ha aperto un dibattito nel partito ma anche l’interesse fuori. Chi assume il ruolo di segretario – ha sottolineato – deve tenere conto che in questo partito c’è una voglia di rinnovamento che oggi si è espressa”.