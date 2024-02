E’ un caso grave quello della chiusura di due consultori a Trieste

“Il tema dei consultori familiari non dev’essere trattato” questo sembra il diktat in Consiglio Regionale. Non solamente i cittadini di Trieste che protestavano per l’accorpamento di due consultori familiari a Trieste non furono chiamati in audizione a dicembre. Ma oggi, la mozione che era stata calendarizzata come ultima della giornata non è stata nemmeno discussa. E i moltissimi cittadini che ne reclamavano la discussione sono stati tenuti lontani dal Consiglio regionale dalla Polizia. Quando in Consiglio l’opposizione ha chiesto di anticipare la discussione della mozione, compatta la maggioranza si è opposta. Quando l’opposizione ha chiesto di andare oltre l’orario previsto per discutere la mozione, la maggioranza ha di nuovo votato

in modo contrario compatto. È in gioco un’idea di sanità pubblica prossima al cittadino, di prevenzione. Fino a quando sarà soffocato ogni dissenso alla fallimentare linea Fedriga&Riccardi?”. Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG.