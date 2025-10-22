Economia: Francescon (Pd), centrodestra Fvg si tolga gli occhiali che fanno vedere tutto rosa

“I consiglieri di centrodestra si tolgano gli occhiali rosa, guardino in faccia la realtà del ceto medio che s’impoverisce o delle famiglie che non ce la fanno, e dicano loro che sette anni di governo Fedriga hanno portato il bengodi. Fuori di propaganda, spero che nel centrodestra ci si renda conto di quanto sia fuori luogo dipingere un Friuli Venezia Giulia in cui regna il benessere, non ci sono crisi, la manifattura è in salute. Noi sentiamo ogni giorno paure e preoccupazioni dei cittadini, quelli che non possono permettersi le cure per esempio o i quasi cinquemila lavoratori in cassa integrazione”. Lo afferma la responsabile regionale Lavoro Fvg Valentina Francescon, replicando ai capogruppo in Consiglio regionale di Lega Fvg e “Fedriga Presidente”, Antonio Calligaris e Mauro Di Bert, in merito ai dati del Rendiconto sociale regionale Inps 2024.

“Siamo una regione europea avanzata nella parte più sviluppata d’Italia e dati statistici mediamente positivi sono consolidati ma – puntualizza l’esponente dem – bisogna leggere la realtà sociale, le difficoltà delle piccole imprese, gli affitti che aumentano, i treni che si bloccano. Noi siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti nei decenni dal Fvg ma è sbagliato non vedere problemi e debolezze”, conclude Francescon.