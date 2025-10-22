Odori molesti, Honsell (Open): usiamo la specialità del Fvg per migliorare la qualità della vita dei cittadini

“Le dichiarazioni dell’Assessore Scoccimarro in tema di normativa e regolamentazione delle emissioni odorigene, in relazione agli impianti di Dolina/San Dorligo della Valle, mi lasciano molto perplesso. Come Open Sinistra FVG avevamo presentato un Disegno di Legge per disciplinare queste emissioni. Purtroppo la proposta non fu accolta dalla Giunta regionale perché voleva aspettare la normativa nazionale. Oggi apprendiamo però che la normativa nazionale non permette di risolvere il problema e ci sono criticità sulla sua applicazione. Ci chiediamo quindi se non sia il caso di usare davvero la specialità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non solamente per questioni folkloristiche, ma per questioni più sostanziali per la qualità della vita dei nostri cittadini e riprendere la discussione della nostra legge.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.