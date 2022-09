Edilizia 2040: costruiamo il futuro delle costruzioni. Presentazione dello studio realizzato da Area Science Park e Ance FVG

A cosa serviranno in futuro gli immobili? Le città saranno emblemi della sostenibilità o solo luoghi in cui cercare di sopravvivere? Come sarà vissuta la sfida dell’innovazione? Ma soprattutto quali saranno le competenze che gli imprenditori edili dovranno avere per gestire modelli di business basati sui dati e generare sostenibilità? Sono alcune delle domande a cui ha cercato di rispondere LICoF, il Laboratorio dell’Immaginazione delle Costruzioni Future, nato su iniziativa Ance Friuli Venezia Giulia e dell’ente nazionale di ricerca Area Science Park, nell’ambito delle attività del digital innovation hub regionale IP4FVG. Il progetto ha coinvolto, per un circa dodici mesi, un gruppo di trenta professionisti tra imprenditori edili, architetti, giuristi, scienziati e creativi attivi su tutto il territorio nazionale, per realizzare uno studio di “ esercizio sui futuri” delle costruzioni al 2040, il primo studio realizzato in Italia applicando i metodi della previsione sociale e dei sistemi anticipanti al settore delle costruzioni per studiare gli impatti della “digital age” sui possibili futuri modelli di business. Lo studio sarà illustrato a Trieste domani, venerdì 9 settembre alle 17.00, nella prestigiosa sala del Trono del Castello Miramare. Nel corso dell’evento si parlerà di sostenibilità, digitalizzazione e scenari futuri. La stampa è invitata a intervenire. Data la ridotta capienza della sala, si prega di confermare la propria partecipazione inviando un’email comunicazione@areasciencepark.it.