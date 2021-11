Editoria, accordo per una coproduzione con uscite in contemporanea in italiano e francese tra gli editori ITALO SVEVO Trieste e Riveneuve Parigi

Siglato un accordo tra le case editrici Italo Svevo di Trieste e la Riveneuve di Parigi. L’obiettivo è di produrre insieme nelle due lingue piccoli libri che esprimano e rafforzino l’originalità della piccola editoria e la tradizione artistica europea. Tutti i libri, sia quelli in lingua italiana che quelli in lingua francese, saranno stampati nel Nordest italiano. L’atto verrà formalizzato dall’editore italiano Alberto Gaffi (Italo Svevo – Trieste) e dall’editore francese Gilles Kraemer (Riveneuve – Parigi) domenica 5 dicembre alle 12.30 presso il Business Center della Nuovola di Roma. La prima pubblicazione del neocostituito sodalizio sarà “Il riccio e altre bestiarietà” degli autori Carlo Alberto Parmeggiani e Roland Cailleuxe. Dedicato al tema degli animali, sarà presentato alla fiera del libro Più Libri Più Liberi in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre 2021. In sintonia con quanto avvenuto con la firma del trattato del Quirinale fra Italia e Francia, due piccoli editori dei medesimi Paesi hanno creato una nuova, coerente piccola alleanza editoriale franco-italiana. L’editore Alberto Gaffi della triestina Italo Svevo e Gilles Kraemer della parigina Riveneuve si sono uniti con l’intento di produrre insieme nelle due lingue piccoli libri che vogliono esprimere e rafforzare l’originalità della piccola editoria e la tradizione artistica europea. “Si tratta - hanno anticipato i firmatari - di un piccolo laboratorio officinale dove estrarre l’essenza delle pluralità identitarie continentali, in un odore che sia sintesi e al contempo rispetto. Un’officina pronta a ricevere, ma soprattutto a commissionare, testi e immagini. Ogni libro, infatti, come il prototipo, si concentrerà su un tema, volutamente ampio, che gli artisti potranno interpretare liberamente nel loro estro estetico e narrativo”. “Per rispondere all’andamento accelerato del contemporaneo - spiega l’editore della Italo Svevo di Trieste, Alberto Gaffi - si propone una lettura lenta con il brio dove il piacere della lettura concede di ben ponderare”. Ai primi due marchi alleati ITALO SVEVO e Riveneuve si auspica possano aggiungersi anche altri colleghi: in particolare sono in fase molto avanzata nuove intese con editori di lingua tedesca e sloveni. L’intento sarà quindi non di escludere le diverse voci, ma di rappresentare le novità, da qualunque parte arrivino. Il prototipo di questa serie è “Il riccio e altre bestiarietà” e sarà dedicato al tema degli animali, sia reali che di fantasia. Gli autori che sono stati scelti per inerpretarlo insieme sono l’italiano Carlo Alberto Parmeggiani e il francese Roland Cailleux. A completamento dell’opera, i disegni del francese Pascal Colrat e la grafica dell’italiano Maurizio Ceccato. Nota non trascurabile, tutti i libri, sia quelli in lingua italiana che quelli in lingua francese, saranno stampati nel Nordest italiano. Il libro “Il riccio e altre bestiarietà” sarà presentato alla fiera del libro Più Libri Più Liberi, in programma al Centro Congressi de la Nuvola di Roma da 4 all’8 dicembre, mentre l’accordo fra Trieste e Parigi, verrà firmato dall’editore italiano Alberto Gaffi (Italo Svevo – Trieste) e dall’editore francese Gilles Kraemer (Riveneuve – Parigi) domenica 5 dicembre alle 12.30 presso il Business Center. “Il riccio e altre bestiarietà”uscirà nelle due edizioni contemporaneamente nel mese di gennaio in tutte le librerie francesi e italiane, con lo stesso prezzo e la medesima veste grafica.