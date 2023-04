Elezione di De Toni: le dichiarazioni

Elly Schlein segretaria nazionale del Pd: “Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica”.

Ettore Rosato deputato di Azione – Italia Viva: “Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto”.

Cristian Sergo coordinatore provinciale M5Stelle. “Udine sceglie il cambiamento, guarda al futuro e ribalta un panorama che fa iniziare un pensiero di svolta anche per la Regione in mano al centrodestra. Siamo contenti per Ivano Marchiol e nel contempo ancora più fiduciosi per un percorso comune che abbiamo fortemente voluto e creduto”.

Sebastiano Badin segretario regionale di Sinistra Italiana: “Fontanini è stato sconfitto, ora la città deve ripartire! Ambiente, diritti e inclusione sociale saranno le priorità dei prossimi 5 anni. Da Udine riparte una Nuova Stagione in Friuli Venezia Giulia che ci permetterà di ribaltare la situazione politica attuale e dare nuova linfa al centrosinistra e nuove speranze ai cittadini e lavoratori della regione”.

Francesco Martines (Pd): “Udine ha deciso di cambiare e scegliere un’amministrazione di centrosinistra con De Toni suo Sindaco. È un segnale molto positivo, non solo per la città, ma anche per la provincia e per tutta la regione. Udine ha scelto di aprirsi ad un modo di pensare diverso, progettando il futuro della propria comunità senza arroccarsi su ideologie puramente conservative, puntando su innovazione, solidarietà e rispetto reciproco, bocciando l’operato degli ultimi 5 anni di amministrazione leghista. Udine al centrosinistra sarà un alleato fondamentale anche per stimolare e controllare l’operato della Regione. Faremo sentire la nostra voce, mettendoci al fianco dei cittadini che vogliono contare nelle scelte politiche che maggiormente influiscono sulla vita delle persone”.

Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG: “Esprimo grande soddisfazione per la vittoria al ballottaggio del candidato Sindaco di centrosinistra Alberto Felice De Toni che riafferma come Udine sia una città democratica e progressista. De Toni, anche per la sua grande esperienza di Rettore, sarà un sindaco molto valido per questa città e gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro oltre che i complimenti.

In questa vittoria al ballottaggio risulta importante il contributo delle forze che hanno sostenuto il candidato sindaco Marchiol, tra le quali Open Sinistra FVG e quindi esprimo la piena disponibilità a continuare ad appoggiare il nuovo sindaco De Toni nella gestione di Udine che grazie alla sua vittoria diventa punto di riferimento per il centrosinistra in regione.”

Renzo Liva segretario regionale Pd:“Con De Toni sindaco è un nuovo inizio per Udine e per un modello di coalizione che si è allargato oltre il centrosinistra. Il Pd ha cercato con coraggio questa soluzione costruita con pazienza attorno a un candidato civico autorevole e ora festeggiamo una vittoria che scompiglia l’immagine di una destra imbattibile in Friuli Venezia Giulia. L’impegno che il presidente Fedriga ha messo su Udine soprattutto nel ballottaggio conferma che la posta in gioco era molto alta. Non è la rivincita delle regionali ma il segno che dal territorio e dalle amministrazioni si deve ripartire”.

Salvatore Spitaleri, coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg : “quella di De Toni è stata una candidatura cresciuta nella città e nelle forze politiche con il percorso del federatore e delle migliori energie politiche e civiche. Un percorso che è iniziato in sordina ed è via via cresciuto. Il PD a tutti i livelli ha incoraggiato questo percorso che oggi può rappresentare uno stile esemplare di costruzione, fatto di ascolto, confronto, ricerca faticosa delle ragioni che uniscono. Un progetto – aggiunge Spitaleri – che ora guarda al Friuli e alla Regione. Lo stile di De Toni potrà segnare anche una sfida a collaborare nell’interesse della comunità, anche a Fedriga e al centrodestra regionale. Vediamo se saranno in grado di accogliere questa sfida. Noi – conclude – siamo pronti”.

Debora Serracchiani deputata Pd “E’ una vittoria che dà speranza e fiducia, perché Udine è un tassello anche simbolico nella costruzione di una nuova proposta, ancora più importante perché parte dal Friuli Venezia Giulia dove è stato appena rieletto Fedriga. Un candidato forte come De Toni e un grande lavoro di squadra hanno permesso di trasformare l’opposizione di centrosinistra nell’alternativa credibile che ora va ad amministrare Udine. E’ una grande gioia, anche per il risultato del Pd”.

Caterina Conti segretaria del Pd provinciale di Trieste e componente la Direzione nazionale del partito: “La vittoria di Udine è una promessa mantenuta, quella di voltare pagina per una città fulcro del Friuli e per tutto il suo territorio: oggi si apre un futuro nuovo. Grazie agli elettori che hanno dato fiducia al centrosinistra, grazie al sindaco De Toni e ai partiti e movimenti che lo hanno sostenuto. Da qui si riparte per il riscatto del Friuli, ma di questo atto d’orgoglio ha davvero bisogno tutta la regione”.

Alleanza Verdi e Sinistra (Possibile, Europa Verde – Verdi e Sinistra Italiana) esulta per la vittoria al ballottaggio di Alberto Felice De Toni, nuovo sindaco di Udine, ed elegge i giovani Arianna Facchini e Andrea Di Lenardo in consiglio comunale. Una grande vittoria che riporta la luce dopo i 5 anni bui di Fontanini. Udine non è una città ingrata, come definita dal candidato sindaco perdente di centrodestra, ma una città pronta a essere più inclusiva, sociale e verde. Alleanza Verdi e Sinistra è parte di questo cambiamento e lavorerà affinché la vittoria di Udine sia la prima di numerose altre in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ripartiamo da qua con fiducia e con la consapevolezza che la destra si può battere.

Patto per l’Autonomia: Grande soddisfazione del per la vittoria al ballottaggio del candidato sindaco Alberto Felice De Toni, eletto primo cittadino di Udine. Un risultato importante che nasce da un lavoro di squadra al quale ha partecipato fin da subito il Patto per l’Autonomia candidando alcuni suoi esponenti nelle fila della lista De Toni Sindaco, punto di arrivo di un percorso di convergenza di forze civiche e autonomistiche capace di elaborare un progetto credibile per il rilancio di Udine, che è stato premiato dalle urne. Al nuovo sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e alla sua squadra in Consiglio comunale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Patto per l’Autonomia

Massimiliano Fedriga presidente della giunta regionale Fvg: “Ringraziando Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di Udine, auguro buon lavoro al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni che avrà l’onore di governare la città”.

Roberto Pascolat segretario provinciale Pd Udine: “La vittoria di De Toni a Udine è la dimostrazione del fatto che se si lavora duro come hanno fatto i circoli del Pd udinese e si fanno scelte inclusive dal punto di vista politico anche in Friuli il centrosinistra può essere vincente. Buon lavoro ad Alberto Felice De Toni e alle consigliere e consiglieri del Pd”.