Elezioni: Conti (Pd), non contenti ma a Trieste Gorizia ok: “Esserci sempre non solo in campagna elettorale”

“Non siamo contenti, ci aspettavamo di più a livello nazionale anche se siamo il secondo partito in Italia con 5 milioni e mezzo di voti. Ha vinto FdI, l'unico partito all'opposizione negli ultimi 5 anni che ora avrà il non facile compito di governare. Il Pd starà all'opposizione e dovrà ripartire dal dato dell'astensionismo, a Trieste più alto della media nazionale. Nel collegio uninominale Trieste-Gorizia la coalizione di centrosinistra ottiene oltre il 30% e il Pd supera il 22%, dato più alto del Fvg e ben sopra alla media nazionale”. E’ l’analisi del voto delle elezioni politiche della segretaria del Pd provinciale di Trieste e candidata alla Camera nel collegio uninominale di Trieste e Gorizia.

“In particolare nel capoluogo regionale – precisa la segretaria dem - nell'ultimo anno abbiamo fatto un lavoro costante di ascolto presenza nei rioni e sui territori, abbiamo recuperato spazi da cui ci eravamo allontanati e siamo riusciti a raggiungere a convincere elettori di sinistra, centrosinistra e moderati. Bisogna esserci sempre non solo in campagna elettorale”.

“Sono soddisfatta del mio risultato personale” – aggiunge Conti segnalando che “solo a Trieste città 1500 persone hanno messo la X sul mio nome, 1723 in tutta la ex provincia. Ringrazio gli elettori per la fiducia, dirigenti e militanti che mi hanno sostenuto, l’impegno continua”.